Yangında hayatını kaybeden 2 yaşındaki çocuk toprağa verildi

Merkeze bağlı Davutlar köyünde meydana gelen ev yangınında hayatını kaybeden Berkant Kurt’un cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki işlemlerin ardından Yenice ilçesine bağlı Cihanbey köyüne getirildi.

Küçük Berkant için öğle namazını müteakip köy camisinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Kurt ailesinin yakınlarının yanı sıra İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Okan Kirman, Karabük Belediyesi Personel AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Samet Sarıtaş ve vatandaşlar katıldı. Duaların ardından talihsiz çocuğun naaşı, Cihanbey Köyü Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır