Yangında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Erzurum'da meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı mobilya üretimi yapan işyerinde incelemelerde bulundu.

AK Parti'nin "Kuzeydoğu Anadolu Bölge Strateji" toplantısı ve TOKİ kura çekimi törenine katılmak üzere Erzurum'a gelen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, programını keserek yangın bölgesine geldi.

Yangının meydana geldiği işyerinde yangın ve söndürme çalışmaları ile ilgili Vali Mustafa Çiftçi'den bilgi alan Bakan Tekin, yangına 30 yangın söndürme aracıyla müdahale edildiğini belirterek, "İçerde 8 arkadaşımız vardı. Tamamı dışarıya çıkarılmış durumda. Bir vefat haberi aldık. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Yangın an itibariyle kontrol altına alınmış durumda. Çok geçmiş olsun. Allah bize böyle felaketleri bir daha bize yaşatmasın inşallah" diye konuştu.

Bakan Tekin'e incelemeleri sırasında Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar da eşlik etti.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

