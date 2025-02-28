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Yangında zarar gören cami yeniden ibadete açıldı

28.02.2025 16:00
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İzmit'te çıkan yangında hasar gören Akça Cami, onarım çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı.

Yangında zarar gören cami yeniden ibadete açıldı

Karabaş Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Akça Cami'de 26 Şubat'ta yangın çıkmış ve yapının bazı bölümlerinde hasar oluşmuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı A Takımı ekipleri, camide çalışma başlattı. Yangın nedeniyle hasar gören malzemeleri ve molozları kaldıran ekipler, çini ve fayans işlerinin temizlik çalışmasını yaptı. Halıların yıkanması, boya ve genel temizliğinin tamamlanmasının ardından cami yeniden ibadete açıldı. Bu akşam ilk teravih namazı da cemaatle kılınabilecek.

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmit cami
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