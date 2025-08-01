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"Yangınlar bitti ama..." Yanan yerlere otel yapılacağı iddiasına Bakan Yumaklı'dan tepki: Sosyal medyadaki alevleri mantık bile söndüremiyor

Türkiye haziran ayını geçen yaz olduğu gibi birçok ilde orman yangınlarıyla mücadele ederek geçirdi. Bu sırada yanan yerlere otel yapılacağı gibi gündeme gelen çeşitli iddialar tartışma yarattı. İddiayı yalanlayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Orman yangınları çok şükür şimdilik bitti, ama sosyal medyadaki yangın öyle kolay sönmüyor" dedi.

"Yangınlar bitti ama..." Yanan yerlere otel yapılacağı iddiasına Bakan Yumaklı'dan tepki: Sosyal medyadaki alevleri mantık bile söndüremiyor

Son haftalarda Eskişehir'den Antalya'ya, Sakarya'dan Bursa'ya birçok ilde ormanlar alevlere teslim oldu. Yangınların kimi sabotajdan, kimi ihmalden kimiyse doğa koşullarından başladı. Bu sırada yanan yerlere otel yapıldığı iddiası gündeme geldi. Orman Genel Müdürlüğü, bu iddiayı yalanladığı bir açıklamada bulunurken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da paylaşımı alıntılayıp sosyal medyadaki dezenformasyona tepki gösterdi.

"ALEVLERİ DEĞİL, YALANLARI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son iki haftada Sakarya, Bilecik, Karabük, Eskişehir ve Bursa başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında yangınlar çıktı. Orman Genel Müdürlüğümüz hepsini tek tek söndürdü. Peki şimdi ne yapıyoruz? Alevleri değil, yalanları söndürmeye çalışıyoruz. Çünkü yangınlar bitti, ama dezenformasyon yangını sosyal medyada hiç hız kesmeden devam ediyor. Sadece bugün Orman Genel Müdürlüğümüz 4 ayrı basın açıklaması yaptı.

"Yangınlar bitti ama..." Yanan yerlere otel yapılacağı iddiasına Bakan Yumaklı dan tepki: Sosyal medyadaki alevleri mantık bile söndüremiyor 1

KİTAPÇIK PAYLAŞILDI: "İDDİALAR VE GERÇEKLER"

Ayrıca İletişim Başkanlığımız ile birlikte hazırladığımız 19 soruluk ‘Orman Yangınlarıyla İlgili İddialar ve Gerçekler’ kitapçığını da paylaştık" ifadelerine yer verdi.

"Yangınlar bitti ama..." Yanan yerlere otel yapılacağı iddiasına Bakan Yumaklı dan tepki: Sosyal medyadaki alevleri mantık bile söndüremiyor 2

"ORMAN YANGINLARI ŞİMDİLİK BİTTİ AMA SOSYAL MEDYADAKİ YANGIN KOLAY SÖNMÜYOR"

Bakan Yumaklı yanan alanların yeniden yeşertileceğini belirttiği paylaşımda, "Orman yangınları çok şükür şimdilik bitti, ama sosyal medyadaki yangın öyle kolay sönmüyor. Çünkü burada rüzgar değil, yalanlar uçuşuyor; yüksek sıcaklık yok ama aşırı doz dezenformasyon var; nem düşük değil ama etkileşim yüksek. Üstelik bu alevleri mantık bile söndüremiyor. Orman Genel Müdürlüğü, 2 asra yakın tecrübesi ve orman kahramanlarımızın emeğiyle, ormanlarımızı da gerçekleri de korumaya devam edecek. Yanan alanların her bir karışı yeniden yeşerecek. Bu fedakar emeğe saygısızlık edenlere karşı bıkmadan, usanmadan gerçekleri anlatacak, yalanları onların en büyük düşmanı olan gerçeklerle yokluğa mahkum edeceğiz" ifadelerini kullandı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
orman yangını İbrahim Yumaklı
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