Yanlış yedek parçanın görünmeyen maliyeti: Sürücülerin en sık yaptığı hatalar

Yanlış parça, otomobil masraflarının faturaya hiç yazılmayan kalemidir. Kimse ona arıza demez. Kaybedilen bir gün, ikinci kez ödenen kargo, bazen de sökülüp yeniden takılan bir işçilik olarak geri döner. Can sıkıcı tarafı ise şu: bu hataların büyük bölümü, parayı ödemeden önceki iki dakikada önlenebilir.

Marka, model ve yıl aracı tarif etmeye yetmiyor

En yaygın yanlış, aracı “marka, model, yıl” üçlüsüyle anlatmak. Oysa aynı isimle satılan bir otomobilin aynı üretim yılı içinde iki ayrı motoru, iki ayrı fren donanımı, hatta farklı bir süspansiyon şeması olabilir. Kasa tipine göre fren diskinin çapı değişir, ABS’li ve ABS’siz versiyonlar aynı bantta üretilir, üretici yıl ortasında tedarikçi değiştirebilir. Bu yüzden bir modelin “ön balatası” tek bir parça değildir; çoğu zaman birbirine benzeyen ama ölçüsü tutmayan birkaç parçadır.

Parçayı belirleyen şey model adı değil, aracın motoru ve üretim varyantıdır. Ruhsatta motor kodu çoğunlukla yazmaz, ama şasi numarası yazar. Aynı numara ön camın sürücü tarafındaki alt köşesinden de okunabilir. O on yedi hane, aracı fabrikadan çıktığı hâliyle tarif eden tek numaradır ve satıcıya vereceğiniz en sağlam bilgidir.

Balatayı değiştirip diski unutmak

Fren balatası bitince akla ilk gelen çözüm balatayı yenilemek olur, disk ise “daha gider” diye bırakılır. Fren diskinin göbeğinde, çoğu araçta okunabilecek bir yerde minimum kalınlık damgası bulunur; genellikle “MIN TH” ibaresiyle milimetre cinsinden yazar. Disk o değerin altına inmişse yeni balata da kısa sürede biter, fren sıcakken titreme yapar ve pedalda oynama hissedilir.

İkinci ayrıntı, bu parçaların takım hâlinde çalışması. Balata ve disk tek tekerleğe değil, aksın tamamına takılır. Sadece bir tarafı yenilemek fren dengesini bozar; ani frende araç bir tarafa çeker. Amortisör için de aynısı geçerlidir.

Sağ ve sol karışıklığı

Far, salıncak, rotil, aynayla ilgili siparişlerin önemli bir kısmı sağ-sol yüzünden geri döner. Sektörde kabul edilen tanım, araca oturmuş hâlde bakan sürücüye göredir: sürücünün sağı sağ, solu soldur. Karşıdan bakarak “sağdaki far” demek, sipariş edilen parçanın diğer taraf olmasına yol açar. Ürünü almadan önce kutu üzerindeki tarafı ve varsa parça numarasının sonundaki tarafı belirten eki kontrol etmek, tek başına birçok iadeyi önler.

Uyumu satın almadan önce görebilmek de bir o kadar önemli. Aracını bir kez tanımlayıp yalnızca uyanları listeleyen katalog mantığı bu yüzden yaygınlaşıyor: Otiva gibi araç bazlı çalışan sitelerde ürün kartı, parçanın seçilen araca uyup uymadığını ve parçanın orijinal referans numarasını açıkça gösteriyor. Aynı kontrolü telefonla arayarak yapmak da mümkün; önemli olan, kutuyu açmadan önce numaranın tutup tutmadığını bilmek.

Fiyatı fazla iyi olan “orijinal”

Piyasadaki en pahalı hata, orijinal kutuya konmuş taklit parçadır. Fren tarafında bunun kolay bir kontrolü var: Avrupa’da satılan sonradan takma fren balatalarının resmî bir onay damgası taşıması gerekiyor. Damga, balatanın metal sırtına ya da kutunun üzerine basılır; daire içinde bir E harfi ve hemen yanında “90R” ile başlayan bir numara arayın. Bu damga, balatanın tutuş performansının fabrika çıkışı parçadan belirli bir sınırın dışına çıkmadığı anlamına gelir. Damgası olmayan bir balata, kutusu ne kadar düzgün görünürse görünsün alınmamalı.

Fiyatın kendisi de bir uyarı işaretidir. Orijinal parçayı pahalı yapan şey içindeki malzeme kadar satıldığı kanaldır; bu maliyet bir anda yarıya inmez. Piyasa ortalamasının çok altında satılan bir “orijinal”, genellikle orijinal değildir.

Filtre değiştirirken contayı atlamak

Küçük ama sık görülen bir hata da yağ filtresi değişiminde eski contanın filtre yuvasında kalması. Yeni filtre üstüne takıldığında iki conta üst üste biner ve yağ kaçırır. Filtre kutusundan çıkan yeni o-ringi kullanmak, sökülen contanın gerçekten çıktığını kontrol etmek ve yuvayı silmek, bir dakikalık iştir.

Eski parçayı atmadan önce numarasını okumak

Sökülen parça, satın alınacak yeni parçanın en güvenilir tarifidir. Üzerinde çoğu zaman üreticinin kendi numarası, bazen de araç üreticisinin referans numarası yazar. Balatanın sırt plakasında, filtre gövdesinin yan yüzünde, amortisör tüpünde bu numaralar bulunur. Kirliyse bir bez ve biraz temizleyiciyle okunur hâle gelir.

Ustaya parça değiştiren sürücülerin çoğu eski parçayı serviste bırakır. Oysa fotoğrafını çekmek, bir sonraki alışverişte model adıyla uğraşmayı tamamen ortadan kaldırır.

Denemeden önce iade şartlarına bakmak

Yedek parçada iade koşullarının kritik ayrıntısı şudur: takılmayı denenmiş, ambalajı bozulmuş ya da üzerine montaj izi çıkmış bir parça çoğu satıcıda iade edilemez. Uyup uymadığından emin olmayan bir alıcı için doğru sıra, parçayı takmaya çalışmak değil, önce ölçüsünü ve numarasını sökülen parçayla karşılaştırmaktır.

Aynı şekilde, kutuyu açmadan önce içindeki ürünün siparişteki ürün olduğunu kontrol etmek de zaman kazandırır. Aynı kutu içinde farklı bir varyantın çıkması nadir değildir; hata montaj sırasında değil, kargo açılırken fark edilirse çözümü kolaydır.

Yedek parça alışverişinde işi kolaylaştıran şey, aslında tek bir alışkanlık: parçayı model adıyla değil numarayla konuşmak. Aracın şasi numarasını bilmek, kutudaki referansı karşılaştırmak ve tarafını teyit etmek, çoğu iadenin önüne geçiyor.