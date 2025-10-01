Yapay zekâ destekli sohbet botu nedir, nasıl geliştirilir?

Günümüzde sohbet robotları günlük yaşam esnasında sıklıkla kullandığımız birçok platformda karşımıza çıkmaktadır. Örneğin WhatsApp ya da Facebook Messenger gibi mesajlaşma uygulamalarında ve hatta Google Asistan gibi akıllı asistanlarda da bu teknolojiyi görmek mümkün hale geldi. Bununla beraber şirketler de müşteri deneyimini iyileştirmek için web sitelerine ya da mobil uygulamalarına sohbet botlarını eklemektedir. Bu sayede kullanıcılar ihtiyaç duydukları bilgiye hızlıca ulaşabilmektedir.

Yapay zekâ sohbet botu nedir?

Sohbet botları ya da sıkça duyduğumuz adıyla ai chatbot, yapay zekâdaki hızlı gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yazılım programlarıdır. Bu sistemlerin çalışma şekli NLP (doğal dil işleme) ve ML (makine öğrenmesi) teknolojilerine dayanır. Yapay zekâ botları insanların günlük hayatta kullandıkları dili anlama ve buna uygun yanıtlar üretme yeteneğine sahiptirler.

Chatbotların en önemli özelliği ise kullanıcılarla insan gibi doğal bir diyalog kurabilmesidir. Bir kullanıcı herhangi bir soru sorduğunda ya da bilgi istediğinde bu yazılımlar anında uygun yanıtlar üretir. Gerekli bilgileri paylaşırlar ve istenen işlemleri gerçekleştirirler, Örneğin kişiler bankacılık uygulamalarını kullanırken chatbotlar sayesinde daha kolay bir şekilde hesap bilgilerini öğrenebilir. Bununla beraber e-ticaret sitelerinde sipariş takibi yapmak ya da bir müşteri hizmetiyle iletişime geçmek artık oldukça kolaydır.

Chatbot geliştirme nasıl yapılır?

Bir sohbet botu geliştirmek için teknik bilgiye ve doğru planlamaya ihtiyaç vardır. Sohbet botu geliştirme adımları şu şekildedir:

1. Amacı belirleme

Öncelikle chatbotun hangi amaçla kullanılacağı netleştirilmelidir. Online alışverişte ürün tavsiyesi mi yapmalı yoksa kişisel asistan gibi günlük hayatta mı yardımcı olmalı gibi amaçlar belirlenmelidir.

2. Platform seçimi

Chatbotun nerede kullanılacağı da oldukça önemlidir. Bunlar arasında WhatsApp, Facebook Messenger gibi mesajlaşma uygulamaları, web siteleri ya da mobil uygulamalar tercih edilebilir.

3. Teknoloji ve araçlar belirlenmeli

Yapay zekâ destekli bir bot geliştirmek için aşağıdaki teknolojiler kullanılır:

NLP (Doğal Dil İşleme): Kullanıcının yazdığı veya söylediği dili anlar.

ML (Makine Öğrenmesi): Botun zamanla öğrenmesini ve daha doğru cevaplar vermesini sağlar.

API entegrasyonları: Botun dış sistemlerle konuşabilmesini mümkün kılar.

4. Konuşma senaryoları tasarlama

Kullanıcıların sorabileceği sorular ve botun vereceği yanıtlar tasarlanmalıdır. “Çalışma saatleriniz nedir” gibi basit soru-cevap senaryoları planlanabilir. Bununla beraber "Siparişimin kargoya verilip verilmediğini öğrenmek istiyorum.” gibi daha karmaşık senaryolar da kullanılabilir.