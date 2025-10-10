HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Yapay zekâ tabanlı Türk dizisi 'Castle Walls'un tanıtımı yayınlandı! Ne zaman ve nerede yayınlanacağı açıklandı

Yapay zekâ tabanlı dizi 'Castle Walls'un ilk tanıtımı yayınlandı. Bir yıllık geliştirme sürecinin ardından hayata geçirildiği açıklanan ‘Castle Walls’, sektörün ilk yapay zekâ destekli dizilerinden biri olarak nitelendiriliyor. Alamut Kalesi'nin gizemli hikayesini ele alan Castle Walls'un ne zaman ve nerede yayınlanacağı da açıklandı.

Yapay zekâ tabanlı Türk dizisi 'Castle Walls'un tanıtımı yayınlandı! Ne zaman ve nerede yayınlanacağı açıklandı
Enes Çırtlık

'Castle Walls' ismini taşıyan yapay zekâ tabanlı dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Sektörün ilk yapay zekâ destekli dizilerinden biri olarak nitelendirilen ‘Castle Walls’' 1 yıllık geliştirme sürecinin ardından hayata geçirilmiş.

ALAMUT KALESİ'NİN GİZEMLİ HİKAYESİ ELE ALIYOR

Dizi, son dönemde Assassin’s Creed Mirage video oyunuyla yeniden popüler hale gelen gizemli Alamut Kalesi hikâyesini merkezine alıyor. Üç bölümden oluşan, her biri 15 dakikalık mini dizi ‘Castle Walls’un senaryosu, Kerem Deren ve Çisil Hazal Tenim tarafından kaleme alınmış.

Yapay zekâ tabanlı Türk dizisi Castle Walls un tanıtımı yayınlandı! Ne zaman ve nerede yayınlanacağı açıklandı 1

Projenin yaratıcı süreçlerinde ChatGPT (prompt geliştirme ve yaratıcı fikir zenginleştirme), MidJourney (görsel keşif ve ilham), Runway ve Google Nano Banana (karakter entegrasyonu), Veo, Kling, ComfyUI ve Topaz (video üretimi ve sinematik işleme) gibi araçları kullanılmış. Ayrıca, seslendirme ve dublaj için Runway ve ElevenLabs platformları entegre edilmiş.

Yapay zekâ tabanlı Türk dizisi Castle Walls un tanıtımı yayınlandı! Ne zaman ve nerede yayınlanacağı açıklandı 2

Tüm yapım hattı ise özel bir yapay zekâ storyboard aracı kullanılarak tasarlanmış.

'CASTLE WALLS' NE ZAMAN VE NEREDE YAYINLANACAK?

Ay Yapım’ın yeni iştiraki AI YAPIM tarafından hayata geçirilen Castle Walls'un bu yılın ilerleyen dönemlerinde Türkiye’de ulusal televizyon kanallarında ve uluslararası bir dijital platformda yayınlanacağı açıklandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Belediye başkanından tepki çeken 'cuma' mesajı! Fotoğrafı kaldırdıBelediye başkanından tepki çeken 'cuma' mesajı! Fotoğrafı kaldırdı
Bitlis’teki kan davası cinayetinin firarisi Aydın’da yakalandıBitlis’teki kan davası cinayetinin firarisi Aydın’da yakalandı

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka dizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.