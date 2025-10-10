Yapay zekâ tabanlı Türk dizisi 'Castle Walls'un tanıtımı yayınlandı! Ne zaman ve nerede yayınlanacağı açıklandı

'Castle Walls' ismini taşıyan yapay zekâ tabanlı dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Sektörün ilk yapay zekâ destekli dizilerinden biri olarak nitelendirilen ‘Castle Walls’' 1 yıllık geliştirme sürecinin ardından hayata geçirilmiş.

ALAMUT KALESİ'NİN GİZEMLİ HİKAYESİ ELE ALIYOR

Dizi, son dönemde Assassin’s Creed Mirage video oyunuyla yeniden popüler hale gelen gizemli Alamut Kalesi hikâyesini merkezine alıyor. Üç bölümden oluşan, her biri 15 dakikalık mini dizi ‘Castle Walls’un senaryosu, Kerem Deren ve Çisil Hazal Tenim tarafından kaleme alınmış.

Projenin yaratıcı süreçlerinde ChatGPT (prompt geliştirme ve yaratıcı fikir zenginleştirme), MidJourney (görsel keşif ve ilham), Runway ve Google Nano Banana (karakter entegrasyonu), Veo, Kling, ComfyUI ve Topaz (video üretimi ve sinematik işleme) gibi araçları kullanılmış. Ayrıca, seslendirme ve dublaj için Runway ve ElevenLabs platformları entegre edilmiş.

Tüm yapım hattı ise özel bir yapay zekâ storyboard aracı kullanılarak tasarlanmış.

'CASTLE WALLS' NE ZAMAN VE NEREDE YAYINLANACAK?

Ay Yapım’ın yeni iştiraki AI YAPIM tarafından hayata geçirilen Castle Walls'un bu yılın ilerleyen dönemlerinde Türkiye’de ulusal televizyon kanallarında ve uluslararası bir dijital platformda yayınlanacağı açıklandı.