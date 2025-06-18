Yapay zekada futbolcu transfer eder gibi yetenek avı! 100 milyon doları aşan maaş ve ikramiyeler... Dikkat çeken 'Türk mühendis' detayı

Yapay zekanın kendisi kadar onu geliştiren ekip de önemli. Özellikle Silikon Vadisi'ndeki yapay zeka çalışmaları yürüten şirketler, yapay zekayla ilgili en iyi yetenekleri işe alıyor. Ancak OpenAI CEO'su Sam Altman'ın açıklamalarına göre yapay zeka alanında yetenek rekabeti adeta zirveye ulaşmış durumda.

SAM ALTMAN: “META, EKİBİMİZDEKİ BİRÇOK KİŞİYE DEVASA TEKLİFLER YAPMAYA BAŞLADI"

OpenAI CEO’su Sam Altman, kardeşi Jack Altman ile yaptığı bir podcast'te Meta'nın OpenAI ekibindeki birçok kişiye devasa teklifler yapmaya başladığını söyledi. Altman, Meta tarafından ekipteki kişilere 100 milyon doları aşan maaş ve ikramiyeler teklif edildiğini iddia etti. Ancak TechCrunch'ın haberine göre Altman, hiçbir çalışanın bu teklifleri kabul etmediğini belirtti. Altman ayrıca “Meta’nın bizi en büyük rakipleri olarak gördüğünü duydum” dedi.

OpenAI CEO'su Sam Altman

Altman’ın açıklamaları, Meta’nın veri etiketleme girişimi Scale AI’a 14,3 milyar dolarlık yatırım yapmasından ve şirketin CEO’su Alexandr Wang’i yeni süperzeka ekibinin başına getirmesinden yalnızca birkaç gün sonra geldi.

TÜRK MÜHENDİS DE RADARA GİRMİŞ!

İddiaya göre Meta, OpenAI’nin önde gelen araştırmacılarından Noam Brown ile Google’ın Baş Yapay Zeka Mimarı Türk mühendis Koray Kavukcuoğlu’nu da transfer etmeye çalıştı. Ancak bu girişimler de başarısız oldu.