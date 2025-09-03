HABER

Yargıtay Başkanlığı duyurdu: 174 sözleşmeli personel alınacak! İşte başvuru tarihleri ve kadro dağılımı...

Yargıtay Başkanlığı, bünyesinde görevlendirilmek üzere 174 sözleşmeli personel istihdam edileceğini duyurdu. Adaylar başvuracakları branşa göre sözlü sınava ya da sözlü ve uygulamalı sınava katılım sağlayacak. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak, atama işlemleri ise güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ardından yapılacak. Yargıtay 174 personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı da belli oldu.

Yargıtay Başkanlığı, 174 sözleşmeli personel istihdam edeceğini duyurdu. Başvurular 5 Eylül’de başlayacak olup 15 Eylül’de sona erecek.

Yargıtay Başkanlığı 174 memur alımı kapsamında belirli sayıda, zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (hizmetli), şoför, temizlik görevlisi, garson, bahçıvan, bulaşıkçı, aşçı alımı yapılacak.

Başvuru şartları arasında 35 yaşını geçmemek ve KPSS'den en az 60 ve 70 puan almak yer alıyor.

YARGITAY 174 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Yargıtay Başkanlığı tarafından açılan memur alımı ilanına adaylar, 5-15 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Yargıtay
Başkanlığı–Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya Kariyer Kapısı adreslerinden başvurabilecekler.

Her branşa göre sözlü sınav ya da sözlü sınav ile uygulamalı sınav aşamaları uygulanacak. Değerlendirmeler neticesinde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ardından atamalar yapılacak.

Sınavlara katılmaya hak kazanan adaylara sınav tarihi ve yerleri başvuru aşamaları ardından ilan edilecek.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.
b) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
d) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış
olmak,
e) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak,
f) Başvurunun son günü olan 15.09.2025 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.
g) Adayların, 2024 yılı KPSS(B grubu) sınavına girmiş olmaları ve yukarıda tabloda yer verilen pozisyonlar
için belirlenen KPSS taban puanına sahip olmaları gereklidir.
h) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
i) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih
tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe
kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.
j) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

KADRO DAĞILIMI

Zabit Katibi - 5 Lisans / 15 Ön Lisans

Mübaşir - 5 Ön Lisans

Koruma ve Güvenlik Görevlisi - 20 Ön Lisans

Hizmetli - 30 Ön Lisans / 20 Ortaöğretim

Şoför - 10 Ön Lisans / 10 Ortaöğretim

Temizlik Görevlisi - 5 Ön Lisans / 20 Ortaöğretim

Garson - 5 Ön Lisans / 5 Ortaöğretim

Bahçıvan - 2 Ön Lisans / 3 Ortaöğetim

Bulaşıkçı - 15 Ortaöğretim

Aşçı (Sıcak Yemek) - 2 Ön Lisans / 1 Ortaöğretim

Aşçı (Kebapçı/Dönerci) - 1 Ön Lisans

Yargıtay
