HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yargıtay'dan 7 kişiyi öldüren sanığa verilen 7 kez ağırlaştırılmış müebbete onama

Konya'da Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun'a (36) verilen 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Mahkeme, olaya ilişkin diğer 10 sanık hakkında da 'Azmettirme' suçundun beraat kararı verdi.

Yargıtay'dan 7 kişiyi öldüren sanığa verilen 7 kez ağırlaştırılmış müebbete onama

Olay, 30 Temmuz 2021 yılında Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, 2010'dan beri husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in kayınbiraderi Mehmet Altun geldi. Bahçede aileyle konuşan Altun, daha sonra poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış Dedeoğulları (31) yaşamını yitirdi. Kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos 2021'de özel harekat ekiplerince memleketi Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde arazi taraması sırasında yakalanıp tutuklandı.

DİĞER 10 SANIĞA BERAAT

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mehmet Altun, 'Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 'Mala zarar vermek’ten 4, 'Konut dokunulmazlığı ihlali’nden 4, 'Ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, olaya ilişkin diğer 10 sanık hakkında da 'Azmettirme' suçundun beraat kararı verdi.

Yargıtay dan 7 kişiyi öldüren sanığa verilen 7 kez ağırlaştırılmış müebbete onama 1

'ETNİK BOYUT YOK'

Yargılamayla ilgili gerekçeli kararda, sanık Mehmet Altun'un eyleminde etnik boyutun bulunmadığı belirtildi. Kararda, şu ifadelere yer verildi Sanık Mehmet Altun'un eyleminin, iki aile arasındaki kısa bir süre önce meydana gelen kavga olayı sebebiyle gerçekleştirdiği, olayın milli, etnik, dini bir boyutunun bulunmadığı, katılan ve katılan vekillerinin olayın böyle bir boyutu olduğuna dair beyanlarının hukuki hiçbir delil ile desteklenmediği kanaatine varılmıştır.

YARGITAY KARARI ONADI

Altun'un avukatının itirazı sonrası dosya, bir üst mahkeme olan Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. 1'inci Ceza Dairesi, verilen cezayı onadı. Daha sonra yapılan itirazla dosya bu kez Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay da Altun'un 'Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan aldığı 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile diğer suçlardan toplam 10 yıl hapis cezası kararını yerinde bularak onadı.

(DHA)

24 Temmuz 2025
24 Temmuz 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Engelli kadını sokak ortasında darbettiler! Nedeni 'pes' dedirttiEngelli kadını sokak ortasında darbettiler! Nedeni 'pes' dedirtti
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandıYaya geçidinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya müebbet hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Faiz kararı belli oldu! '300 baz puan değil...' diyerek açıkladı 'Fırsat kaçırılmadı'

Faiz kararı belli oldu! '300 baz puan değil...' diyerek açıkladı 'Fırsat kaçırılmadı'

İfşa sonrası Mauro Icardi'dan fotoğraflı yanıt geldi

İfşa sonrası Mauro Icardi'dan fotoğraflı yanıt geldi

Çeçen lider Kadirov, Bodrum'da boğulma tehlikesi atlattı!

Çeçen lider Kadirov, Bodrum'da boğulma tehlikesi atlattı!

20 yıl sonra geri döndü, tedavisi yok: "5,6 milyar insan risk altında"

20 yıl sonra geri döndü, tedavisi yok: "5,6 milyar insan risk altında"

Görüntüler ortaya çıktı... "Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık"

Görüntüler ortaya çıktı... "Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık"

Yaşlanma tarih oluyormuş!

Yaşlanma tarih oluyormuş!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.