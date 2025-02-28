Yargıtay’dan DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit hakkında dikkat çeken karar! Bakanlığın talebi de reddedildi

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit hakkında milletvekili seçilmeden önce terör örgütü propagandası yapmak suçundan kamu davası açıldı. Dosya Yargıtay'a geldiğinde dokunulmazlık kapsamında değil denilerek davaya devam edildi. Dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi.

AYM'NİN KARARINI MAHKEME SUNDU

Ancak yargılama devam ederken AYM, Koçyiğit ile benzer hukuki durumda olan Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında ihlal kararı verdi. Koçyiğit de Gergerlioğlu kararını mahkemeye sundu. Mahkeme bunun üzerine davanın durmasına karar verdi.

Adalet Bakanlığı kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek 'kanun yararına bozma' talep etti. Dosya yeniden Yargıtay'a geldi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi yaptığı değerlendirmede AYM'nin Koçyiğit ile benzer durumda olan Enis Berberoğlu ve Ömer Gergerlioğlu kararıyla birlikte, dairenin son kararlarına atıfta bulundu.

YARGITAY'DAN DİKKAT ÇEKEN KARAR

EKOL TV'den İlker Turak'ın haberine göre ayrıca Anayasa'daki milletvekillerinin sadece ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerde yargılanmalarının süreceği hükmünü anımsattı. Daire, Koçyiğit'in terör örgütü propagandası yapma suçunun bu kapsamda olmadığına işaret etti. Adalet Bakanlığı'nın talebini ise reddetti.