Yarın 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak: Gazeteci Atik o isimleri duyurdu

CHP'den istifa eden bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçiş yapacağı konuşuluyordu. Son günlerde İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve CHP'li Keçiören (Ankara) ve Keşan (Edirne) belediye başkanları görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı

AK PARTİ'YE KATILACAKLAR! GAZETECİ ATİK DUYURDU

TGRT Haber Ankara Temsilcisi gazeteci Fatih Atik, iddialarla ilgili önemli bir bigliyi aktardı. Sosyal medya platformu X'te paylaşım yapan Atik, yarın (25 Haziran 2026) AK Parti'ye katılacak isimleri açıkladı.

Mesut Özarslan

"BAŞKANLARIN ROZETLERİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKACAK"

Atik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Yarın AK Parti’ye katılacak belediye başkanları

Nevşehir Rasim Arı

⁠Keçiören Mesut Özarslan

⁠Keşan Mehmet Özcan (Bugün CHP’den istifa etti)

Katılım töreni AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yapılacak.

Başkanların rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak."