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Yarın 3 ilde başlıyor! Yargıda yeni dönem: Telefonunuza SMS gönderilecek

Yargıda uzun süren dava ve soruşturma dosyaları için yeni uygulama 1 Eylül itibarıyla resmen hayata geçiyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Alo Adalet 135” hizmetiyle ilgili açıklamada bulundu. Sistem ilk aşamada Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde uygulanacak. 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yılı aşan soruşturma dosyaları hakkında yapay zeka destekli sesli asistan veya uzman temsilciler aracılığıyla başvuru yapılabilecek.

Yarın 3 ilde başlıyor! Yargıda yeni dönem: Telefonunuza SMS gönderilecek

Yargı süreci yıllardır devam eden vatandaşlar için yeni dönem başlıyor. Adalet Bakanlığı, uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvuruların iletilebileceği “Alo Adalet 135” hizmetini 1 Eylül’de devreye alacak. Pilot uygulama ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacak. İlk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerindeki 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yılı aşan soruşturma dosyaları hizmetin kapsamında olacak. Sürece ilişkin bilgilendirme ise SMS yoluyla yapılacak.

BAKAN GÜRLEK DUYURDU

Adalet Bakanı Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefi doğrultusunda adalet hizmetlerini daha hızlı, etkin ve erişilebilir hale getirmeye devam ettiklerini kaydetti. Bakan Gürlek, "1 Eylül itibarıyla pilot illerimizde Alo Adalet 135 hizmetini hayata geçiriyoruz" dedi.

Yarın 3 ilde başlıyor! Yargıda yeni dönem: Telefonunuza SMS gönderilecek 1

3 İLDE BAŞLIYOR

Uygulamanın ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacağını ifade eden Bakan Gürlek, vatandaşların uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvurularını sistem üzerinden hızlı ve güvenli şekilde iletebileceğini kaydetti.

"YAPAY ZEKA DESTEKLİ SESLİ ASİSTANIMIZ VEYA UZMAN TEMSİLCİLERİMİZ ARACILIĞIYLA BAŞVURUNUZU GERÇEKLEŞTİREBİLİRSİNİZ"

Bakan Gürlek, ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerinde 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yılı aşan soruşturma dosyaları hakkında Alo Adalet 135 üzerinden başvuru yapılabileceğini belirterek, vatandaşların başvurularını yapay zekâ destekli sesli asistan veya uzman temsilciler aracılığıyla gerçekleştirebileceğini vurguladı. Başvuruların Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına ulaştırılacağını anlatan Bakan Gürlek şunları kaydetti:

Yarın 3 ilde başlıyor! Yargıda yeni dönem: Telefonunuza SMS gönderilecek 2

"İlk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacak Alo Adalet 135 ile uzun süren dava ve soruşturma dosyalarınıza ilişkin başvurularınızı hızlı ve güvenli bir şekilde iletebileceksiniz. İlk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerindeki beş yılı aşan dava dosyaları ile üç yılı aşan soruşturma dosyalarınız hakkında, yapay zekâ destekli sesli asistanımız veya uzman temsilcilerimiz aracılığıyla başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvurularınız Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına ulaştırılacak; gerekli hâllerde ilgili mahkeme veya Cumhuriyet Başsavcılığınca değerlendirilerek sürece ilişkin bilgilendirmeler SMS yoluyla tarafınıza iletilecektir. Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştıran ve yargı süreçlerinin etkinliğini artıran uygulamalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeyi sürdüreceğiz."

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Adalet Bakanlığınca adalet hizmetlerinde vatandaş odaklı yeni iletişim dönemi başlıyor. 1 Eylül’de 3 pilot adliyede hayata geçirilecek Alo Adalet 135 ile makul yargılama süresini aşan dava ve soruşturmalara ilişkin başvuru sürelerinin daha hızlı, etkin ve şeffaf değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Yarın 3 ilde başlıyor! Yargıda yeni dönem: Telefonunuza SMS gönderilecek 3

Tarafı olunan ve hala açık bulunan dava dosyası 5 yılı, soruşturma dosyası 3 yılı aşanlar Alo Adalet 135’e başvurabilecek. İlk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerindeki dava ve soruşturma dosyası bulunanlar hattan faydalanabilecek. Başvuranlar güvenli kimlik ve iletişim doğrulama yaparak yapay zeka destekli sesli asistandan başvuru sürecine yönelik destek alınabilecek. Bilgiler sisteme girdikten sonra gerekli kontrollerin yapılmasının ardından başvuru tamamlanacak. İşlemler yapay zeka destekli sesli asistan üzerinden tamamlanamazsa ya da talep edilmesi durumunda uzman temsilciye bağlanılabilecek.

Alınacak başvurular Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosuna ulaştıktan sonra gerekli hallerde ilgili mahkeme veya ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının değerlendirmesine sunulacak. Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun belirlediği kriterler doğrultusunda ilgili yargı biriminin değerlendirmesi sonuçlandırılacak.

Dava dosyasına ilişkin bilgilendirme SMS yoluyla başvurucuya iletilecek. Soruşturma dosyalarında ise gizlilik gereği yalnızca başvurunun alındığına dair bilgilendirme yapılacak.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı Ankara Akın Gürlek
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