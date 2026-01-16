HABER

Yarıyıl tatili yoğunluğu: İstanbul Havalimanı ve Kartalkaya tıklım tıklım!

Milyonlarca öğrencinin karnelerini almasının ardından yarıyıl tatilini yurt içi ve yurt dışında geçirmek isteyenler dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda Yoğunluk yaşandı. Öte yandan Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde de sömestr tatili öncesi hareketlilik başladı. Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği merkezde hizmet veren 2 otelde doluluk oranı yüzde 70'e ulaşırken, tatil boyunca bu oranın tam doluluk oranına yaklaşması bekleniyor.

Milyonlarca öğrencinin karnelerini almasının ardından yarıyıl tatilini yurt içi ve yurt dışında geçirmek isteyenler dolayısıyla bugün İstanbul Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşandı. Günlük yolcu hareketliliği, bugün yarıyıl tatiline çıkanlar ve umre kafileleri nedeniyle iki kat arttı.

ÖNLEMLER ALINDI

Terminale giriş noktalarında, check-in kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında kuyruk oluşmaması ve mağduriyet yaşanmaması için yetkililer tarafından gerekli önlemler alındı.

Yarıyıl tatilini ailesiyle birlikte değerlendireceğini ifade eden 3'üncü sınıf öğrencisi Lina Ziyenek, "Karnem çok güzel. Tatili ailemle birlikte Mardin'de geçireceğiz, orada arkadaşlarımla oyunlar oynayacağım" dedi.

6'ncı sınıf öğrencisi Muhammed Ziyenek ise, "Benim için yarı yıl çok iyi geçti. Derslerim çok iyi. 6'ncı sınıf olduğum için öğretmenlerimle de aram çok iyi" dedi.

TERAPİ KÖPEKLERİ ÇOCUKLARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

İstanbul Havalimanında görev yapan uçuş öncesi, endişe, stres yaşayan yolcuların korkularını yenmesini sağlayan terapi köpekleri ise çocukların büyük ilgisini çekti. Uçuş öncesi stres, endişe ve korku yaşayan yolcular, Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından uygulamaya konulan terapi köpeklerini severek rahatlıyor.

KARTALKAYA'DA SÖMESTR HAREKETLİLİĞİ

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili hareketliliği başladı. Bölgede etkili olan yoğun yağışların ardından pistlerdeki kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Çam ormanları arasında kayak yapma imkanı sunan merkezde, hafta sonu ve yaklaşan sömestir tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

TEDBİRLER ÜST SEVİYEDE

Geçtiğimiz yıl 21 Ocak'ta bölgedeki bir otelde çıkan yangın ve sonrasında 5 otelin faaliyetini durdurmasıyla erken kapanan sezondan sonra, bu yıl güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Yangın ve güvenlik önlemlerini artırarak sezon açılışını yapan 2 otel, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Hizmet veren 2 otelde şu an itibarıyla doluluk oranı yüzde 70 seviyelerine ulaştı.

Kaynak: DHA

