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Yaşadığı 'çöp ev'de mahsur kaldı! Yığın 1 metreyi bulmuş

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yaşadığı daireyi çöplerle doldurduğu için evinden çıkamayan 70 yaşındaki Mehmet S. G., cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bursa'da, eşiyle boşandıktan sonra psikolojisinin bozulduğu iddia edilen Mehmet S. G. (70), 5'inci kattaki dairesinden biriktirdiği çöpler nedeniyle çıkamayınca cep telefonuyla ihbarda bulundu.

Olay, Mudanya ilçesi Orhangazi Caddesi’ndeki 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi.

Yaşadığı çöp ev de mahsur kaldı! Yığın 1 metreyi bulmuş 1

ÇÖP YIĞINI 1 METREYİ BULMUŞ

Eşinden boşanan ve çocuklarıyla iletişimi koptuğu için psikolojisinin bozulduğu öne sürülen Mehmet S. G.’nin yaşadığı 2 oda 1 salondan oluşan dairesinden son dönemde kötü kokular gelmeye başladı.

Daha önce ara sıra hastaneye gitmek için evinden çıkan Mehmet S. G.’yi, son günlerde gören olmadı.

Mehmet S. G., dün öğle saatlerinde sağlık sorunları, yetersiz beslenme ve yüksekliği 1 metreyi bulan çöp yığını nedeniyle evinden çıkamayınca cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Yaşadığı çöp ev de mahsur kaldı! Yığın 1 metreyi bulmuş 2

"İÇİM YANIYOR VE ÇOK AÇIM"

Bu sırada eve giren apartman yöneticisi Ömer Faruk Orhan ile Erdoğan Paçin, Mehmet S. G.’ye yardım etti. Çöp yığınının içindeki yatağında, pantolonu olmadan yatan Mehmet Sedat G., kendisine yardım için gelenleri görünce, "İçim yanıyor ve çok açım. Bana su ve meyve suyu verir misiniz?" dedi.

Yaşadığı çöp ev de mahsur kaldı! Yığın 1 metreyi bulmuş 3

Mehmet S. G.’ye pantolonu giydirildi ve çevrede bulunan bir kablo ile kemer yapıldı. Ardından, 2 oda 1 salonu tamamen çöple dolu evden çıkarıldı.

Apartmanın dışında sağlık ve polis ekiplerine teslim edilen Mehmet S. G., ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Sedat G.’nin tedavisinin devam ettiği, ‘çöp ev’de ise temizlik çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi.

Yaşadığı çöp ev de mahsur kaldı! Yığın 1 metreyi bulmuş 4

Yaşadığı çöp ev de mahsur kaldı! Yığın 1 metreyi bulmuş 5


Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa çöp
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