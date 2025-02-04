Yasa dışı bahiste akılalmaz reklam tuzağı... Ceza yememek için çakmaklara bastırmışlar!

Türkiye'de büyük bir bağımlılık haline gelen sanal kumar siteleri farklı yöntemler ile reklam vererek gençlerin dikkatini çekmeye çalışıyor. IP TV üzerinden izlenen kaçak canlı yayın maçları başta olmak üzere sosyal medya platformlarında sanal kumar reklamları yapılıyor.

BU SEFER PES DEDİRTTİ!

Son olarak çakmakların üzerine de bir sanal kumar internet sitesinin reklamı yapıldığı görüldü. Bitpazarlarında tanesi 2 liraya satılan çakmaklar gençleri kumar ağına düşürmeye çalışıyor. Üzerinde bulunan kare kodu cep telefonuna okutan gençler, anında kumar sitesine yönlendiriliyor.

OYNAMASALAR BİLE MESAJ ALIYORLAR!

Açılan sayfada gençlere ücretsiz hediye verileceği vaad edilerek sisteme kayıt yaptırmaları isteniyor. Gençler kumar oynamasa bile cep telefonlarının sisteme düşmesi ile birlikte artık birçok sanal kumar sitesinden onları kandırmaya yönelik reklam mesajları alıyor.

‘1000 TL HEDİYENİZ YÜKLENDİ, OYNAMAK İÇİN BAŞLAYIN'

Cep telefonlarına ‘1000 TL hediyeniz yüklendi, oynamak için başlayın' tarzında kumara düşürmek için mesajlar atılıyor. Sanal kumar reklamlı çakmakları alan gençler hayatlarını yakma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor.

(İHA)