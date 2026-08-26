Yasaklı kavşaktan dönüş yapmak isterken kazaya neden oldu

Kaza, Pamukkale ilçesi Kayıhan Mahallesi Eski Acıpayam Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; N.S. idaresindeki 20 AEM 222 plakalı otomobil, U dönüşünün yasak olduğu noktada dönüş yapmak istedi.

HATALI DÖNÜŞ KAZAYI BERABERİNDE GETİRDİ

Bu sırada seyir halinde olan A.E.K. idaresindeki 20 AOU 286 plakalı motosiklet, dönüş yapan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrulurken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsü A.E.K.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla en yakın hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır