HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yasemin Minguzzi'den Sedat Peker'in eşi Özge Peker'e teşekkür

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, Sedat Peker'in eşi Özge Peker'in mesajını paylaşarak teşekkür etti.

Yasemin Minguzzi'den Sedat Peker'in eşi Özge Peker'e teşekkür
Devrim Karadağ

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşında reşit olmayan bir saldırgan tarafından bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde ailenin avukatı Rezan Epözdemir "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ahmet Minguzzi davasının yeni avukatı Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın oldu.

Yasemin Minguzzi den Sedat Peker in eşi Özge Peker e teşekkür 1

ÖZGE PEKER: "BİR ANNE OLARAK DUAM BUDUR"

Sedat Peker'in eşi Özge Peker, "Umarım adalet önünde hak ettikleri cezayı alacaklar. Bir anne olarak duam budur. Allah her daim yar ve yardımcınız olsun Yasemin Hanım" paylaşımında bulundu.

Yasemin Minguzzi den Sedat Peker in eşi Özge Peker e teşekkür 2

TEŞEKKÜR MESAJI

Yasemin Minguzzi ise Özge Peker'in mesajını kendi hesabında paylaşarak, “Teşekkür ederim” notunu düştü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kızını bıçakla kovalayan anne gözaltına alındıKızını bıçakla kovalayan anne gözaltına alındı
Hindistan'dan ABD'ye tepki: Sevmiyorsanız almayın!Hindistan'dan ABD'ye tepki: Sevmiyorsanız almayın!

Anahtar Kelimeler:
sedat peker Mattia Ahmet Minguzzi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Herkes bu açıklamayı bekliyordu! Galatasaray duyurdu: Yalan...

Herkes bu açıklamayı bekliyordu! Galatasaray duyurdu: Yalan...

Tüm dünyaya ilan etti, resti çekti: İşgalciye teslim etmeyeceğiz!

Tüm dünyaya ilan etti, resti çekti: İşgalciye teslim etmeyeceğiz!

Termometreler 55 dereceyi gösterdi! Sokaklar boş kaldı

Termometreler 55 dereceyi gösterdi! Sokaklar boş kaldı

Kafa kafaya çarpıştılar: 4 ölü, 2 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar: 4 ölü, 2 yaralı

Barikat kuran askerlere, ordu ateş açtı... Tansiyon yükseldi

Barikat kuran askerlere, ordu ateş açtı... Tansiyon yükseldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.