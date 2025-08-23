Yasemin Minguzzi'den Sedat Peker'in eşi Özge Peker'e teşekkür

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşında reşit olmayan bir saldırgan tarafından bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde ailenin avukatı Rezan Epözdemir "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ahmet Minguzzi davasının yeni avukatı Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın oldu.

ÖZGE PEKER: "BİR ANNE OLARAK DUAM BUDUR"

Sedat Peker'in eşi Özge Peker, "Umarım adalet önünde hak ettikleri cezayı alacaklar. Bir anne olarak duam budur. Allah her daim yar ve yardımcınız olsun Yasemin Hanım" paylaşımında bulundu.

TEŞEKKÜR MESAJI

Yasemin Minguzzi ise Özge Peker'in mesajını kendi hesabında paylaşarak, “Teşekkür ederim” notunu düştü.