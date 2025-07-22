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Yasemin Minguzzi eylem sırasında aldığı tehdit mesajını paylaştı! "Şikayetinizi geri çekmezseniz..."

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, çocukları öldürülen annelerle birlikte Bakırköy'de başlattığı eylemine devam ediyor. Bugün sanatçı Gülben Ergen de acılı anneye eşlik etti. Minguzzi eylemi sırasında aldığı tehdit mesajını paylaştı. Minguzzi bu akşam itibarıyla eylemini sonlandırdı.

Yasemin Minguzzi eylem sırasında aldığı tehdit mesajını paylaştı! "Şikayetinizi geri çekmezseniz..."
Recep Demircan

Yasemin Minguzzi Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda önceki gün başlattığı oturma eylemine devam ediyor. Eyleme çocuklarını kaybeden bazı anneler de destek veriyor.

Evlatlarının fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıyan anneler, adalet çağrısında bulundu, infaz yasasının değişmesi gerektiğini ifade etti.

Yasemin Minguzzi eylem sırasında aldığı tehdit mesajını paylaştı! "Şikayetinizi geri çekmezseniz..." 1

TEHDİT MESAJINI PAYLAŞTI

Bugün yapılan eyleme sanatçı Gülben Ergen de destek verdi. Minguzzi eylemi sırasında telefonuna gelen tehdit mesajını paylaştı.

Yasemin Minguzzi eylem sırasında aldığı tehdit mesajını paylaştı! "Şikayetinizi geri çekmezseniz..." 2

"MEZAR EVİNİZ OLUR"

Mesajı okuyan Minguzzi "Bir saat önce tehdit mesajı. Şikayetinizi geri çekmezseniz bu sefer mezar eviniz olur. Anladın mı? Seni de o veletin yanına gömeriz" dedi.

EYLEMİNİ SONLANDIRDI

Yasemin Minguzzi ise emsal kararın çıkacağına inandığını ve bunun için uğraşıldığını vurgulayarak, bu akşam itibarıyla eylemi sonlandırdığını açıkladı.

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Yasemin Minguzzi
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