Yasemin Minguzzi eylem sırasında aldığı tehdit mesajını paylaştı! "Şikayetinizi geri çekmezseniz..."

Yasemin Minguzzi Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda önceki gün başlattığı oturma eylemine devam ediyor. Eyleme çocuklarını kaybeden bazı anneler de destek veriyor.

Evlatlarının fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıyan anneler, adalet çağrısında bulundu, infaz yasasının değişmesi gerektiğini ifade etti.

TEHDİT MESAJINI PAYLAŞTI

Bugün yapılan eyleme sanatçı Gülben Ergen de destek verdi. Minguzzi eylemi sırasında telefonuna gelen tehdit mesajını paylaştı.

"MEZAR EVİNİZ OLUR"

Mesajı okuyan Minguzzi "Bir saat önce tehdit mesajı. Şikayetinizi geri çekmezseniz bu sefer mezar eviniz olur. Anladın mı? Seni de o veletin yanına gömeriz" dedi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, yaptığı eylem sırasında, aldığı yeni tehdit mesajlarını paylaştı https://t.co/MjM4Z8kUwz — Mynet (@mynet) July 22, 2025

EYLEMİNİ SONLANDIRDI

Yasemin Minguzzi ise emsal kararın çıkacağına inandığını ve bunun için uğraşıldığını vurgulayarak, bu akşam itibarıyla eylemi sonlandırdığını açıkladı.