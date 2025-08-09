HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yaşı küçük ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan yaşı küçük ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Yaşı küçük ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Kartal Bulvarı'nda polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayan 18 yaşından küçük ehliyetsiz sürücü yönetimindeki otomobili ile kaçtı. Polis ekiplerinin kovalaması sonucu ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi'nde kıstırılan ehliyetsiz sürücü, yanındaki yine küçük yaşlarda 2 arkadaşı ile yakalandı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde şahısların 18 yaşından küçük oldukları ve ehliyetsiz oldukları tespit edildi. Sürücüye ‘ehliyetsiz araç kullanma', ‘dur ihtarına uymama' ve 'aşırı hız'dan toplamda 41 bin TL para cezası yazıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kazada savrulan otomobil park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralıKazada savrulan otomobil park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 11 suçlu daha Türkiye'ye getirildiBakan Yerlikaya duyurdu! 11 suçlu daha Türkiye'ye getirildi

Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ethereum alev aldı... Kritik sınır aşıldı!

Ethereum alev aldı... Kritik sınır aşıldı!

F.Bahçe'den, G.Saray maçına sert açıklama! TFF ve MHK'yi topa tuttu

F.Bahçe'den, G.Saray maçına sert açıklama! TFF ve MHK'yi topa tuttu

Yer: İstanbul! Lüks rezidansta dehşet

Yer: İstanbul! Lüks rezidansta dehşet

Beyaz Saray'da tarihi zirve! Trump, Aliyev ve Paşinyan imzaladı

Beyaz Saray'da tarihi zirve! Trump, Aliyev ve Paşinyan imzaladı

Bakan Yerlikaya duyurdu! 11 suçlu daha Türkiye'ye getirildi

Bakan Yerlikaya duyurdu! 11 suçlu daha Türkiye'ye getirildi

Niğde’de iş yerine silahlı saldırı: Küçük çocuk ağır yaralandı

Niğde’de iş yerine silahlı saldırı: Küçük çocuk ağır yaralandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.