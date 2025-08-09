Yaşı küçük ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Kartal Bulvarı'nda polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayan 18 yaşından küçük ehliyetsiz sürücü yönetimindeki otomobili ile kaçtı. Polis ekiplerinin kovalaması sonucu ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi'nde kıstırılan ehliyetsiz sürücü, yanındaki yine küçük yaşlarda 2 arkadaşı ile yakalandı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde şahısların 18 yaşından küçük oldukları ve ehliyetsiz oldukları tespit edildi. Sürücüye ‘ehliyetsiz araç kullanma', ‘dur ihtarına uymama' ve 'aşırı hız'dan toplamda 41 bin TL para cezası yazıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır