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Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı

Eskişehir’de kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına önce 470 bin TL kaptıran yaşlı adamın, elindeki 1 milyon TL değerindeki altını da bozdurup göndermesini kuyumcu çalışanları engelledi.

Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı

Eskişehir’de kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına önce 470 bin TL kaptıran yaşlı adamın, elindeki 1 milyon TL değerindeki altını da bozdurup göndermesini kuyumcu çalışanları engelledi.

Olay, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yaşlı bir adam, elindeki yüklü miktardaki altını bozdurmak için kuyumcuya geldi. Yaklaşık değeri 1 milyon TL’den fazla olan altını nakde çevirmek isteyen yaşlı adamın telaşlı ve şüpheli tavırları kuyumcu çalışanlarının dikkatini çekti.

ALTINLARI SORGULAYINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Durumdan şüphelenen kuyumcu çalışanı, yaşlı adama altınları neden bu kadar aceleyle bozdurmak istediğini sordu. Yaşlı adamın, kendisini polis olarak tanıtan kişilerin telefonda para istediğini ve bu yüzden acil paraya ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine çalışanlar durumu hemen emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi.

DAHA ÖNCE DE 470 BİN TL GÖNDERMİŞ

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, yaşlı adamın bu olaydan kısa bir süre önce aynı dolandırıcılara banka üzerinden 470 bin TL tutarında bir para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Eğer kuyumcular durumu fark edip sorgulamasaydı, yaşlı adam elindeki 1 milyon liralık altını da bozdurarak dolandırıcılara teslim edecek ve toplam zararı 1 milyon 500 bin TL’yi bulacaktı.
Polis ekipleri dolandırıcıların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.

Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı 1

Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı 2

Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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