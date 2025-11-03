HABER

Yaşlı adamın trajik ölümü: Bahçesini temizlerken yangında hayatını kaybetti!

Mersin'in Gülnar ilçesinde yaşlı bir adam, çevreyi temizlemek için yaktığı ileri sürülen ateşin büyüyerek bahçesine ve çevreye sıçraması sonucu hayatını kaybetti.

Kahreden olay, ilçeye bağlı Çavuşlar Mahallesi Velibükü mevkiindeki bir bahçede meydana geldi. İddiaya göre, 70'li yaşlardaki Mehmet Ali Külah, bahçesini temizlemek için ot ve çalıları yaktı.

Alevler, bu sırada bahçe ve çevreye sıçrayarak büyüdü. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında olay yerinde hayatını kaybeden Külah'ın cenazesine ulaşıldı. Bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerinin incelemesi sonrasında cenaze morga gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Kaynak: İHA

