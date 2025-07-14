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Yaşlı adamın yardım çığlıkları! Yalnız yaşadığı evinde düşünce sesini böyle duyurdu

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Avcılar'da yürek burkan bir olay yaşandı. Yalnız yaşadığı evde düşen 75 yaşındaki H.K., yerinden kalkamayınca sürünerek kapıya kadar gidip sesini duyurmaya çalıştı. Sesleri duyan komşular yakınlarına haber verdi. Yere düşmüş halde bulunan adam sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Merkez Mahallesi Pınar Sokak'taki bir binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; dün öğle saatlerinde evinde düşen H.K, yerden kalkamayınca sürünerek kapıya kadar gitti.

Yaşlı adamın yardım çığlıkları! Yalnız yaşadığı evinde düşünce sesini böyle duyurdu 1

Kapıyı yumruklayarak sesini duyurmaya çalışan yaşlı adamın durumunu fark eden komşuları, yakında oturan kızına haber verdi. Eve gelen kızı, babasının kapıyı içeriden kilitlemesi nedeniyle giremedi ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yaşlı adamın yardım çığlıkları! Yalnız yaşadığı evinde düşünce sesini böyle duyurdu 2

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdiven aracıyla arka cepheden eve ulaşılamayınca çilingir çağrıldı. Kapı açıldığında yerde yatan H.K. aralıktan elini uzatan polisin yardımıyla kenara çekildi.

Yaşlı adamın yardım çığlıkları! Yalnız yaşadığı evinde düşünce sesini böyle duyurdu 3

Sağlık ekipleri içeri girerek ilk müdahaleyi yaptı. H.K. genel sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşlı adamın yardım çığlıkları! Yalnız yaşadığı evinde düşünce sesini böyle duyurdu 4

Yaşlı adamın yardım çığlıkları! Yalnız yaşadığı evinde düşünce sesini böyle duyurdu 5

(DHA)

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Avcılar
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