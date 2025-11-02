HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yaşlı çifti dolandıran sahte polisler tutuklandı

Tokat’ın Niksar ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp yaşlı çifti yaklaşık 1,5 milyon lira dolandıran 2 kişi yakalanarak tutuklandı.

Yaşlı çifti dolandıran sahte polisler tutuklandı

Niksar ilçesinde yaşlı bir çift, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. Dolandırıcılar, "Adınız terör olaylarına karıştı" diyerek kandırdıkları Y.G. (68) ve eşi S.S.G.'nin yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde ziynet eşyası, bin 500 euro nakit parası ve 645 bin 265 TL’sini havale yoluyla alarak kayıplara karıştı.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda şüpheliler C.G. (37) ve K.E. (28), Antalya’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Ele geçirilen suç eşyalarıyla birlikte Niksar’a getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: İHABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beyoğlu'nda yangın! Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldıBeyoğlu'nda yangın! Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Bakan Göktaş, "Esnaf Ailesi Olmak" projesinin galasına katıldıBakan Göktaş, "Esnaf Ailesi Olmak" projesinin galasına katıldı

Anahtar Kelimeler:
Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'de kahverengi kokarca alarmı! Karadeniz'i sardı, Marmara ve Ege'de de görüldü

Türkiye'de kahverengi kokarca alarmı! Karadeniz'i sardı, Marmara ve Ege'de de görüldü

Meclis'te tablo değişti! Anayasa değişikliği için 14 eksik kaldı

Meclis'te tablo değişti! Anayasa değişikliği için 14 eksik kaldı

Arda Güler izleyenlerin yüreğini acıttı! Görenler bir kez daha bakamadı...

Arda Güler izleyenlerin yüreğini acıttı! Görenler bir kez daha bakamadı...

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Kırmızı ette 'Balıkesir kuzusu' oyunu deşifre oldu

Kırmızı ette 'Balıkesir kuzusu' oyunu deşifre oldu

2026 asgari ücret için 45 bin TL talebi!

2026 asgari ücret için 45 bin TL talebi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.