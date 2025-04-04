Yaşlı çiftin yardımına trafik polisi yetişti

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bitmesine günler kala vatandaşlar, memleketlerinden İstanbul’a dönüş yolculuğa başladı. Dönüş yolculuğunda D-100 kara yolunun Gerede ilçesi mevkiinde yaşlı çifte ait, otomobil arıza yaparak yolda kaldı. Hareket edemeyerek yolu tıkatan otomobil, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisi ekipleri tarafından fark edildi. Ekipler yaşlı çiftin yolda kalan aracını iterek yol kenarına aldı. Çekici yardımıyla araç bulunduğu yerden kaldırıldı.
(İHA)
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