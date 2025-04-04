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  4. Yaşlı çiftin yardımına trafik polisi yetişti

Yaşlı çiftin yardımına trafik polisi yetişti

04.04.2025 13:19
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Ramazan Bayramı tatilinin dönüş yolunda aracı bozularak yolun ortasında kalan yaşlı çifte, trafik polisi aracı iterek ve çekici çağırarak yardım etti.

Yaşlı çiftin yardımına trafik polisi yetişti

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bitmesine günler kala vatandaşlar, memleketlerinden İstanbul’a dönüş yolculuğa başladı. Dönüş yolculuğunda D-100 kara yolunun Gerede ilçesi mevkiinde yaşlı çifte ait, otomobil arıza yaparak yolda kaldı. Hareket edemeyerek yolu tıkatan otomobil, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisi ekipleri tarafından fark edildi. Ekipler yaşlı çiftin yolda kalan aracını iterek yol kenarına aldı. Çekici yardımıyla araç bulunduğu yerden kaldırıldı.

(İHA)
Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı polis
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