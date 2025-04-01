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  4. Yaşlı kadın dehşeti yaşadı! Oğlu öldürmek istedi, başaramayınca evi yaktı... "Planı beni keserek evle beraber yakmakmış"

Yaşlı kadın dehşeti yaşadı! Oğlu öldürmek istedi, başaramayınca evi yaktı... "Planı beni keserek evle beraber yakmakmış"

01.04.2025 15:54
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Dehşete düşüren haberin adresi İstanbul Arnavutköy oldu. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen A.C., kendisiyle beraber bayram geçirmek için hazırlık yapan kanser hastası annesini önce öldürmek istedi. Kadın korku içinde evden kaçarken, A.C.annesinin kaldığı evde mutfak tüplerini odalara yerleştirerek yangın çıkardı. Ev küle dönerken, kanser hastası anne yetkililerden yardım istedi. Acılı kadın, "Planı beni keserek evle beraber yakmakmış. Gelse yine beni öldürecek Ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Yaşlı kadın dehşeti yaşadı! Oğlu öldürmek istedi, başaramayınca evi yaktı... "Planı beni keserek evle beraber yakmakmış"

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy’de gerçekleşti. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ali Ceylan isimli bir şahıs bayram hazırlığı yapan annesini iddiaya göre öldürmek istedi.

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MUTFAK TÜPLERİNİ ODALARA YERLEŞTİRİP YANGIN ÇIKARTTI

Tehditlere maruz kalan anne tuvalete gitme bahanesiyle evden kaçarak uzaklaştı. Annesinin geri dönmediğini fark eden şahıs evdeki mutfak tüplerini odalara yerleştirerek yangın çıkarttı. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken 74 yaşında olan kanser hastası Gülhan Aydoğdu isimli anne yetkililerden yardım istedi.

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"ELİNE BALTA ALDI BENİ KESECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Yaşadığı zorlu süreci anlatan kanser hastası anne Gülhan Aydoğdu, "Bana sürekli işkenceler yapıyordu. Evi yakmaya çalışıyordu ve beni dövmeye çalışıyordu. O gün eline balta aldı beni keseceğini söyledi. Ben tuvalet bahanesiyle buradan kaçtım" dedi.

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"EVLADIMLA BAYRAM GEÇİRMEK İSTEDİM"

Mağdur kadın sonrasında ise şu ifadelere yer verdi:

Uyuşturucu bağımlısı sürekli eve kendisi gibi arkadaşlarını getiriyor. Ben çok kez karakola gittim hastanede kaldı ama yine aynı. Ben İzmir’den geldim mübarek gün nedeniyle gelerek bayram hazırlığı yapmak istedim evladımla bayram geçirmek istedim.

"PLANI BENİ KESEREK EVLE BERABER YAKMAKMIŞ"

Kendisi ilk bir sandalye getirdi eline ip ve balta aldı beni bağlayacağını ve kafamı keseceğini söyledi. Ben tuvalete gitme bahanesiyle çıkarak koşarak kaçtım. Bayram zamanı beraber vakit geçirmek istedim ama başıma bu olay geldi. Evi yakmış ben yokken her yere tüpleri koymuş tüm malzemeleri evin ortasına koymuş planı beni keserek evle beraber yakmakmış. Şu an kendisi hastanede çıksın istemiyorum daha öncede beni darbetti. Gelse yine beni öldürecek ne yapacağımı bilmiyorum kalacak evim kalmadı"

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Arnavutköy
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