HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kastamonu’nun Cide ilçesinde yakınlarının kendisinden haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu.Olay, Cide ilçesi Memiş Mahallesi’nde meydana geldi.

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kastamonu’nun Cide ilçesinde yakınlarının kendisinden haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Olay, Cide ilçesi Memiş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Bedriye Köseoğlu’ndan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmanın ikinci katındaki evde yaşayan yaşlı kadına ulaşamayan polis ekipleri, itfaiye ekiplerinin yardımıyla içeri girdi.

Eve giren ekipler, Köeseoğlu’nun yatak odasındaki cesedi ile karşılaştı. Evde yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cenazesi Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre yaşlı kadının kalp krizi geçirdiği değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu 1Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara'da zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi: 6 yaralıAnkara'da zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi: 6 yaralı
'Mobil sigara bırakma aracı' ekipleri sahada'Mobil sigara bırakma aracı' ekipleri sahada

Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.