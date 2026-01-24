Yatakta hareketsiz yatınca fark edildi: 3 aylık bebeğin sır ölümü!

Turgutlu'da korkunç bir olay yaşandı. Evde yalnız yaşayan anne F.Y. (28) 3 aylık kız bebeğini yatakta hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.

SIR ÖLÜM

Evde yapılan ilk incelemelerin ardından bebek Ş.A.Y.'nın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, anne F.Y. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Talihsiz olayla ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi.