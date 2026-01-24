HABER

Yatakta hareketsiz yatınca fark edildi: 3 aylık bebeğin sır ölümü!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 28 yaşındaki anne F.Y., 3 aylık kız bebeğinin yatakta hareketsiz yattığını fark etti. Olayla ilgili harekete geçen ekipler 3 aylık bebeğin ölü olduğunu tespit etti. Küçük bebeğin ölüm nedeni hakkında henüz bir bilgilendirme yapılmazken sır ölüm araştırılıyor. İşte tüm detaylar!

Turgutlu'da korkunç bir olay yaşandı. Evde yalnız yaşayan anne F.Y. (28) 3 aylık kız bebeğini yatakta hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.

SIR ÖLÜM

Evde yapılan ilk incelemelerin ardından bebek Ş.A.Y.'nın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, anne F.Y. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Talihsiz olayla ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

