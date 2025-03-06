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Yatalak hasta, gecekonduda tek başına yaşam savaşı veriyor!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.03.2025 11:27
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Adana'da kaza geçirdikten sonra bacaklarına platin takılan, ancak bakımsızlık nedeniyle ameliyat yarası enfeksiyon kapınca yatağa mahkum kalan şeker hastası İsmail Avcılar (63), tek başına bir gecekonduda yaşam savaşı veriyor. Komşuları, kendi başına ihtiyaçlarını gideremeyen Avcılar'ın bakımevine alınmasını talep etti.

Yatalak hasta, gecekonduda tek başına yaşam savaşı veriyor!

Yüreğir ilçesindeki Sinanpaşa Mahallesi'nde ablasıyla birlikte bir gecekonduda yaşayan şeker hastası İsmail Avcılar'ın, geçen yıl geçirdiği trafik kazası sonucu bacaklarına platin takıldı. Ancak Avcılar, bakımsızlık nedeniyle ameliyat yerinin enfeksiyon kapması sonucu yürüyemez hale geldi. Daha önce hiç evlenmeyen ve çocukları da olmayan Avcılar, yakın zamanda ablası da hayatını kaybedince kimsesiz kaldı. Kendi başına beslenemeyen ve bakımını yapamayan Avcılar'ın tedavi görmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla mahalle muhtarı ile komşular, yetkililerden yardım istedi.

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'DEVLETİMİZE SIĞINIYORUZ, BAKIMEVİNE GÖTÜRSÜNLER'

İsmail Avcılar’a zaman zaman yardımcı olan komşusu Semra Utraner "Kapı komşusuyuz. Uzun zamandır kimsesi yok, sahipsiz. Çok çaresiz ve bakımsız bir durumda tek başına kalıyor. Yatalak bir insan ve yemeğini yiyemiyor. Doğru düzgün suyunu bile içemiyor, yutkunamıyor. 3 aylık maaşı ile geçim yapıyor. Tüm mahalle şahit. Şeker hastasıydı bir de geçen sene araba çarptı. Bacağında ve ayağında platin var ama o da sorunlu, topuğu su gibi sallanıyor. Sanırım enfeksiyon kaptı. Daha önce evlenmemiş, çocuğu yok. Bir ablası vardı, 15 gün önce vefat etti. İsmail ağabey de 15 gündür her zamankinden çok daha kötü durumda. Devletimize sığınıyoruz, Allah rızası için alıp bakımevine götürsünler" diye konuştu.

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GECEKONDUDA KİMSESİZ, AYAĞA KALKAMIYOR, BESLENEMİYOR

Sinanpaşa Mahalle Muhtarı Arif Palalı ise "Vatandaşımız çok mağdur, sağlık problemleri var. Ailesi yok, kimsesi yok, burada tek başına kalıyor. Sağ olsun komşular biraz olsun imdadına yetişiyor. Sağlık problemleri var. Ayağa kalkamıyor. Beslenemediği için de çok zayıf. Yıllardır bu gecekonduda kalıyor. Biz İsmail ağabey için yetkililerden, devletimizden yardım bekliyoruz" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
gecekondu yatak hasta
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