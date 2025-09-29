HABER

Yatmadan önce su içmek sağlıklı mı? Gece su içmek faydalı mı?

Gün içerisinde yeterli miktarda su içmek, vücudun temel işlevlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için oldukça önemlidir. Su; sindirimden dolaşıma, cilt sağlığından eklem fonksiyonlarına kadar pek alanda rol oynamaktadır. Fakat su içmenin sadece miktarı değil, zamanı da merak edilen konulardan biridir. Peki, yatmadan önce su içmek sağlıklı mı?

Hacer Atik

Gece yatmadan önce su içmenin sağlığa etkileri konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Kimileri gece yatmadan su içmenin vücudu gece boyunca susuz kalmaktan koruduğunu söylerken kimileri ise sık sık tuvalete kalkmaya sebep olabileceğini söylemektedir.

Gece yatmadan önce su içmek sağlıklı mı?

Gece yatmadan önce su içmenin vücut üzerindeki etkileri, kişinin sağlık durumu ve tüketilen su miktarına bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Vücudumuzun %60'ından fazlasının sudan oluştuğu düşünüldüğünde yeterli sıvı almak oldukça önemlidir.

Az miktarda su içmek, gece boyunca oluşabilecek susuzluk hissini önleyebilir, boğazın kurumasını engelleyebilir ve metabolizmanın temel işlevlerini destekleyebilir. Bunun yanında özellikle yaz aylarında gece yatmadan önce yeterli sıvı alımı, vücudun sıvı dengesini korumasına yardımcı olmaktadır.

Yatmadan önce fazla su içmenin olumlu yanlarının yanında bazı olumsuz yanları da bulunmaktadır. Fazla su içmek gece boyunca sık sık tuvalete kalkmaya sebep olabilmektedir. Bu durum, kişinin uykusunun bölünmesine ve ertesi gün kendisini yorgun hissetmesine yol açabilmektedir. Özellikle idrar yolları sorunları, böbrek hastalıkları ve prostat büyümesi olan kişilerde bu durum daha belirgin hale gelmektedir. Bunun yanında aşırı sıvı alımı, bazı kişilerde vücuttaki sodyum dengesini bozarak farklı sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilmektedir.

Uyku arasında su içmek zararlı mı?

Uykudan uyanıp su içmek genel olarak herkesin yaptığı bir davranıştır. Vücut uzun süre susuz kaldığında ağız kuruluğu veya susama hissiyle kendini gösterebilmektedir. Bu durumda az miktarda su içmek vücudun sıvı dengesini korumasına yardımcı olduğu için zararlı olarak sayılmamaktadır. Fakat uyku arasında fazla miktarda su içmek bazı olumsuz etkilere yol açabilmektedir.

Uykudan uyanıp fazla miktarda su içmek vücudun elektrolit dengesini bozabilmekte ve metabolizmanın doğru şekilde çalışmamasına sebep olabilmektedir. Bu yüzden gün boyunca yeterli miktarda su içilmeli ve geceye susuz girilmemelidir.

Günün hangi zamanlarında su içilmelidir?

Su, vücudun temel ihtiyaçlarından biridir ve sadece miktarı değil, hangi zamanlarda tüketildiği de sağlık açısından oldukça önemlidir. Gün içerisinde doğru zamanlarda su içmek, enerji düzeyinden uyku kalitesine kadar pek çok süreci olumlu yönde etkilemektedir.

Gün içerisinde su içmek için önerilen zamanlar şu şekildedir:

  • İlk olarak sabah uyanınca su içmek tavsiye edilmektedir. Vücut, gece boyunca susuz kaldığı için sabah kalkınca içilen bir bardak su metabolizmayı harekete geçirir ve kişinin güne daha zinde başlamasını sağlar.
  • Yemeklerden yaklaşık yarım saat önce su içmek sindirimi kolaylaştırmakta ve mideyi yemek için hazırlamaktadır.
  • Düzenli aralıklarla su içmek, vücudun sıvı dengesini korumaktadır. Kişilerin susama hissini beklemeden su tüketmeleri oldukça önemlidir. Çünkü kişi susadığında zaten bu vücudun sıvı kaybettiğini göstermektedir.
  • Spor yapmadan önce biraz su içmek kasların daha verimli çalışmasını sağlamaktadır. Egzersiz sırasında terle kaybedilen sıvının karşılanması için spor sonrasında da su tüketmek gerekmektedir.
  • Uzun süre bilgisayara bakmak göz kuruluğu, baş ağrısı ve yorgunluğa sebep olabilmektedir. Bu durumda su içmek hem gözlerin nem dengesini korumasına yardımcı olur hem de zihinsel yorgunluğu hafifletir.
  • Kafeinli içecekler ve tuzlu yiyecekler vücuttan su atımını artırmaktadır. Bu yüzden bu tür besinleri tükettikten sonra su içmek sıvı kaybını dengelemeye yardımcı olmaktadır.
    Suyu sadece susadığımızda değil, gün içerisine dengeli bir şekilde yayarak tüketmek sağlığın korunması açısından yapılacak en doğru yaklaşımlardan biridir.
