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  4. Yavaş'tan dikkat çeken çıkış: Elbette barış isteriz ama suç işleyenler cezasını çekecek

Yavaş'tan dikkat çeken çıkış: Elbette barış isteriz ama suç işleyenler cezasını çekecek

05.03.2025 11:18
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Barışı kendilerinin de istediğini söyleyen Yavaş, "Barışı, huzuru istemeyen olur mu? Hepimizin evladı var, elbette isteriz ama suç işleyenler cezasını çekecek. Silahını bırakacak; öyle gömme, ateşkes falan değil, Türkiye'nin adaletine teslim olacak" dedi.

Yavaş'tan dikkat çeken çıkış: Elbette barış isteriz ama suç işleyenler cezasını çekecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Şereflikoçhisar ilçesinde şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri için düzenlenen iftar programına katıldı.

"SEÇİMDEN ÖNCE ŞUNU SÖYLEDİLER: MANSUR YAVAŞ KAZANIRSA PKK'LILAR SAYAÇ OKUYACAK"

Burada açıklamalarda buluna Yavaş, "Seçimden önce şunu söylediler; 'Mansur Yavaş, kazanırsa PKK'lılar sayaç okuyacak.' Şimdi görüyorsunuz o lafların nereye geldiğini. Şu anda korkutmak için öcü olarak gösterdikleriyle el sıkışma kıvamına geldiler. Biz bunu seçimlerden önce söyledik, bunun böyle olacağını. Dolaysıyla biz, memleketimizin huzurundan başka bir şey düşünmüyoruz" dedi.

"HELALLİK ALACAKLAR ONDAN SONRA MASAYA ÖYLE OTURACAKLAR"

"Elbette kan akmasını hiçbir zaman istemeyiz. Burada da çok sevgili şehit ailelerimiz, gazi ve gazi ailelerimiz ve yakınları var" diyen Yavaş, şöyle konuştu:

"Eğer Türkiye'de 'çözüm' dedikleri veya artık ne diyorlarsa ikide bir, 'Terörsüz Türkiye' falan diyorlar. Bunu söylerlerken 'Şehitlerimizi ve gazilerimizi asla üzecek bir şey yapmayacağız' diyorlar. Ben de burada şehit ve gazi ailelerine soruyorum; hiç size soran, danışan oldu mu? Olmadı değil mi? Öncelikle sizden gelip helallik alacaklar, ondan sonra masaya oturacaklarsa öyle oturacaklar.

"TÜRKİYE'NİN ADALETİNE TESLİM OLACAK"

Böyle kalkıp hamasi laflarla 'Sadece ve sadece barış istiyoruz, huzur istiyoruz' diyorlar. Barışı, huzuru istemeyen olur mu? Hepimizin evladı var, elbette isteriz ama suç işleyenler cezasını çekecek. Silahını bırakacak; öyle gömme, ateşkes falan değil, Türkiye'nin adaletine teslim olacak. Ondan sonra TBMM sizlerin de fikrini almak suretiyle neye karar verecekse ona karar verecek."

Yavaş, iftar programından sonra Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak ile birlikte 2016 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Sercan Bulak'ın ailesini ziyaret etti.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara
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