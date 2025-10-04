HABER

Yavru köpeği kuyruğundan tutup yere fırlattı; o anlar kamerada

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde E.B.'nin kuyruğundan tuttuğu yavru köpeği yere fırlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, dün Kandıra ilçesine bağlı Pınarlı köyünde meydana geldi. E.B. isimli bir kişi, bahçesine girdiğini iddia ettiği bir yavru köpeği kuyruğundan tutup yere fırlattı. O anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yavru köpeği kuyruğundan tutup yere fırlattı; o anlar kamerada 1

Görüntülerde köpeğin yere fırlatıldıktan sonra acı çığlıkları ve çevredeki vatandaşların E.B.'ye gösterdiği tepki yer aldı. Ayrıca, E.B.'nin kendisine tepki gösteren vatandaşlara da küfür ederek karşılık verdiği duyuldu.

Yavru köpeği kuyruğundan tutup yere fırlattı; o anlar kamerada 2

ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken olay tepki çekti. E.B., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu sonrası mahkemeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

