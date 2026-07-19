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Yavru leylek için ekipler harekete geçti

Bayburt’un Arpalı beldesinde cami kubbesindeki yuvasından inen ve bir daha geri dönemeyen yavru leylek için belediye ekipleri harekete geçti. Ekiplerin müdahalesi sırasında ürken yavru leylek, uçarak yakınlardaki bir evin çatısına kondu.

Yavru leylek için ekipler harekete geçti

Beldede bulunan Leylekli Camii’nin kubbesindeki yuvadan inen yavru leyleklerden biri, yuvasına geri dönemedi. Yaklaşık 3-4 gün boyunca kubbe çevresinde dolanan yavru leyleğin yuvaya çıkamadığını fark eden belde sakinleri, durumu Arpalı Belediyesine bildirerek yardım istedi.

Yavru leylek için ekipler harekete geçti 1

EKİPLERİ GÖRÜNCE HAVALANDI

İhbar üzerine cami önüne gelen belediye ekipleri, yavru leyleği yakalayıp yeniden yuvasına yerleştirmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi esnasında tehlike algılayan ve aniden cesaretlenen yavru leylek, kanat kaslarını son sınırına kadar zorlayarak yakındaki bir çatıya uçtu.

Yavru leylek için ekipler harekete geçti 2

Çatıda tek başına beklemeye başlayan yavru leyleğin güvenli şekilde yuvasına dönmesi için durumun belediye ekipleri ve belde sakinleri tarafından takip edildiği öğrenildi.

Yavru leylek için ekipler harekete geçti 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
leylek
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