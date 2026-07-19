Yavru leylek için ekipler harekete geçti

Beldede bulunan Leylekli Camii’nin kubbesindeki yuvadan inen yavru leyleklerden biri, yuvasına geri dönemedi. Yaklaşık 3-4 gün boyunca kubbe çevresinde dolanan yavru leyleğin yuvaya çıkamadığını fark eden belde sakinleri, durumu Arpalı Belediyesine bildirerek yardım istedi.

EKİPLERİ GÖRÜNCE HAVALANDI

İhbar üzerine cami önüne gelen belediye ekipleri, yavru leyleği yakalayıp yeniden yuvasına yerleştirmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi esnasında tehlike algılayan ve aniden cesaretlenen yavru leylek, kanat kaslarını son sınırına kadar zorlayarak yakındaki bir çatıya uçtu.

Çatıda tek başına beklemeye başlayan yavru leyleğin güvenli şekilde yuvasına dönmesi için durumun belediye ekipleri ve belde sakinleri tarafından takip edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır