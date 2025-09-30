HABER

Yaya geçidinde motosiklet çarpmıştı! 16 gün sonra hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaya geçidinden geçerken, çocuk sürücünün kullandığı motosikletin çarptığı Dindar Ediş (45), tedavi gördüğü hastanede 16 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaya geçidinde motosiklet çarpmıştı! 16 gün sonra hayatını kaybetti

Kaza, 13 Eylül Cumartesi akşamı Karasu ilçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Şırnak’tan çalışmak için Karasu’ya gelen Dindar Ediş, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istediği sırada ön tekerini kaldırarak ilerleyen, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletin çarpması sonucu savruldu. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu da düştü. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çevredekilerden bir kişinin sürücüye tokat attığı, daha sonra ise sürücünün kalabalıktan yararlanarak motosikletine binip kaçtığı anlar yer aldı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan sürücünün 15 yaşından küçük olduğu belirlendi. Çocuk sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

16 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Dindar Ediş, kaldırıldığı Karasu Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Ediş, kazadan 16 gün sonra yaşamını yitirdi. Ediş’in cenazesi memleketi Şırnak’a gönderildi.

Kaynak: DHA

