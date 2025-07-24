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Yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yaya geçidinde, kırmızı ışıkta karşıya geçerken otomobilin çarptığı Oktay Derya (65), ağır yaralandı.

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde, Yeniçiftlik Mahallesi’ndeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Oktay Derya, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada, yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Bu sırada seyir halinde olan B.İ. yönetimindeki otomobil, Derya’ya hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle Oktay Derya, metrelerce savrulup yere düştü. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Oktay Derya, sağlık görevlileri tarafından Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Derya’nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü B.İ., ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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