Yaya geçidinden dönerken motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olmuştu! Taksicinin ifadesi ortaya çıktı

Adana'da refüjdeki yaya geçidinden dönüş yapmaya çalışırken, çarptığı motosikletin sürücüsü Hıdır Pişgin’in ölümüne neden olan taksi şoförü Mahsut Çelik tutuklandı. Taksi şoförü Çelik'in ifadesi ortaya çıktı. İşte o ifade...

Adana'daki kaza, 12 Ağustos’ta saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ahmet Güven Kaypak Bulvarı’nda meydana geldi.

Bir zincir marketin unlu mamuller bölümünde çalışan evli ve 2 çocuk babası Hıdır Pişgin, mesainin ardından eve dönmek için motosikletiyle yola çıktı. Şoför Mahsut Çelik, taksisiyle karşı yöne geçmek için refüjdeki yaya geçidinden dönüş yaparken, Pişgin’in kullandığı motosiklete çarptı.

KAZA YERİNDEN KAÇTI!

Savrulan motosiklet, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Motosikletin sürücüsü Pişgin, yaralandı. Taksi şoförü, yaya geçidinden karşı yöne geçip ara sokağa girerek, kaza yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Pişgin, kaldırıldığı 5 Ocak Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

‘PANİKLEYİP, BÖLGEDEN AYRILDIM’

Çocuklarından Miraç Pişgin’in (10) kas hastalığı tedavisi gördüğü öğrenilen Hıdır Pişgin’in cenazesi, otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Pişgin, Küçükoba Mezarlığı’nda toprağa verildi. Kazadan bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olan Mahsut Çelik, gözaltına alındı. Çelik, ifadesinde, “Sol aynama baktım, çok hızlı geliyordu. Ben düz gidecektim, kendisi aydınlatma direğine çarptı. Panikleyip, yaya geçidine girerek bölgeden ayrıldım” dedi.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi’ne götürülen Çelik, gazetecilerin “Pişman mısın?” sorusuna, “Elbette” diyerek cevap verdi. Adliyeye sevk edilen Çelik, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

