Yayında duyurdu! Gazeteci Şule Aydın ve Murat Ağırel'e yönelik saldırı ihbarı: "Tetikçiler tutuldu"

Melih Kadir Yılmaz

Özellikle yasa dışı bahis ve kara para aklamaya yönelik yaptıkları yayınlarla gündeme gelen gazeteciler Şule Aydın ve Murat Ağırel'e yönelik saldırı ihbarı olduğu belirtildi. Yayında konuşan Şule Aydın, "Bize gelen bir ihbar var; Murat’a ve bana yönelik motosikletli bir saldırının, hangi noktada gerçekleşeceğini de söyledikleri ve tetikçilerin tutulduğunu söyledikleri bir ihbar var" dedi. Aydın durumu savcılığa ilettiklerini aktararak, "Biz bunu onlara emanet etmiş olduk" ifadelerini kullandı.

Youtube üzerinden yayın yapan Onlar TV yorumcularına yönelik saldırı ihbarı olduğu ortaya çıktı. Özellikle çetelere yönelik yaptıkları kara para aklama ve yasa dışı bahis haberleriyle gündeme gelen Murat Ağırel ve Şule Aydın bu ihbarla ilgili olarak savcılığa başvuruda bulundu.

Yayında duyurdu! Gazeteci Şule Aydın ve Murat Ağırel e yönelik saldırı ihbarı: "Tetikçiler tutuldu" 1

"BUGÜN BİZ BİR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Konuyla ilgili olarak yayında açıklamalarda bulunan Şule Aydın, "Bu meseleyi söyleyip söylememek konusunda ekip içi bir tartışmamız olmuştu. Ortak fikirde değildik, ben bunu açıklamama taraftarı olmuştum. Çünkü benim annemin bir gece tedirgin yatması her şeyden daha önemli fakat bugün biz bir suç duyurusunda bulunduk, Murat ve ben" dedi.

Yayında duyurdu! Gazeteci Şule Aydın ve Murat Ağırel e yönelik saldırı ihbarı: "Tetikçiler tutuldu" 2

Aydın açıklamalarının devamında ise "Bu haberi, bilgiyi sizlere emanet etmek istiyorum" diyerek şunları söyledi:

"BİR EMANETİMİZ DE SAVCILIĞA"

"Bir emanetimiz de savcılığa, biz bunu onlara emanet etmiş olduk. Bundan sonra başımıza gelecek her şeyden de kimin sorumlu olduğunu da ortaya koymuş olduk.

"TETİKÇİLERİN TUTULDUĞUNU SÖYLEDİKLERİ BİR İHBAR VAR"

Bize gelen bir ihbar var; Murat’a ve bana yönelik motosikletli bir saldırının, hangi noktada gerçekleşeceğini de söyledikleri ve tetikçilerin tutulduğunu söyledikleri bir ihbar var. Biz bu ihbarı savcılıkla paylaştık. Şikayette bulunduk. Bundan sonrası onlara emanet"

