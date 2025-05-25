HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yayla evinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yayla evinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.Pamukova ilçesi Çilekli Mahallesi Karacasu Yaylası’nda Pınar Köse’ye ait evde saat 07.00 sıralarında yangın çıktı.

Yayla evinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Çiğdem Sevinç

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yayla evinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Pamukova ilçesi Çilekli Mahallesi Karacasu Yaylası’nda Pınar Köse’ye ait evde saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Pamukova İtfaiye Grup Amirliği ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 3 itfaiye aracı ve arazözle müdahale edilen yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında evde bulunan H.U., A.B., H.B. ve H.A. dumandan etkilendi. 4 kişi, ambulanslarla Pamukova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Şömineden çıktığı değerlendirilen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangına ilişkin inceleme sürüyor.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gazeteci Fatih Altaylı'ya pankartlı tehdit!Gazeteci Fatih Altaylı'ya pankartlı tehdit!
Kütahya’da uyuşturucu ticareti operasyonu: 1 tutuklamaKütahya’da uyuşturucu ticareti operasyonu: 1 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
6 ayda 93 kilo vermişti! Pelin Öztekin sezonu açtı

6 ayda 93 kilo vermişti! Pelin Öztekin sezonu açtı

Ev sahibi olmak isteyenleri sevindiren gelişme!

Ev sahibi olmak isteyenleri sevindiren gelişme!

Sevcan hemşireyi gençliğinin baharında hayattan koparan cani: 'Sırtından bıçakladım, ellerimle boğdum, boğazını kestim'

Sevcan hemşireyi gençliğinin baharında hayattan koparan cani: 'Sırtından bıçakladım, ellerimle boğdum, boğazını kestim'

Bir ili sarsan olay! Emekli polis eski eşini katletti: Yakalanacağını anlayınca kendini vurdu

Bir ili sarsan olay! Emekli polis eski eşini katletti: Yakalanacağını anlayınca kendini vurdu

Suriye'de dikkat çeken PKK detayı! O bölgeyi tehdit için kullanıyorlar: 'Suriye için hayati öneme sahip'

Suriye'de dikkat çeken PKK detayı! O bölgeyi tehdit için kullanıyorlar: 'Suriye için hayati öneme sahip'

Yer: Sakarya... Polis memurunun aracından cephanelik çıktı!

Yer: Sakarya... Polis memurunun aracından cephanelik çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.