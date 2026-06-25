HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yaylacık’ta kaçak iş yeri yıkıldı

Nilüfer Belediyesi yıkım ekipleri, Yaylacık Mahallesi’nde imara aykırı olduğu tespit edilen 600 metrekarelik iş yerini yıkarak, kullanılamaz hale getirdi.

Yaylacık’ta kaçak iş yeri yıkıldı

Nilüfer Belediyesi’nin planlı kentleşme, kent estetiğini korumak amacıyla kaçakla mücadelesi devam ediyor. Saha denetimlerinin yanı sıra vatandaş ihbarlarını değerlendiren yıkım ekipleri, yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından kaçak yapıların yıkıyor. Son olarak yapılan çalışmalarda Yaylacık Mahallesi’nde 600 metrekarelik bir iş yerinin imara aykırı olduğu tespit edildi. Polis ve zabıta ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı çalışmalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. İş makinesinin gerçekleştirdiği çalışmaların ardından yıkım işlemi tamamlandı.

Yaylacık’ta kaçak iş yeri yıkıldı 1

Yaylacık’ta kaçak iş yeri yıkıldı 2

Yaylacık’ta kaçak iş yeri yıkıldı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eskişehir’de cinayet hükümlüsü 2 firari, polis ekiplerince yakalandıEskişehir’de cinayet hükümlüsü 2 firari, polis ekiplerince yakalandı
Türkiye’de yasal kalış hakkına sahip yabancı sayısı belli olduTürkiye’de yasal kalış hakkına sahip yabancı sayısı belli oldu

Anahtar Kelimeler:
Nilüfer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem!

Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem!

Venezuela'da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi

Venezuela'da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi

C Grubu'nda perde kapandı! Brezilya İskoçya'yı farka boğdu

C Grubu'nda perde kapandı! Brezilya İskoçya'yı farka boğdu

İlk cinsel deneyim itirafıyla uzun süre konuşulmuştu! Nazlı Bulum evlendi

İlk cinsel deneyim itirafıyla uzun süre konuşulmuştu! Nazlı Bulum evlendi

Aylık 20 bin TL'ye dayandı: İstanbul'da otopark fiyatları uçtu

Aylık 20 bin TL'ye dayandı: İstanbul'da otopark fiyatları uçtu

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.