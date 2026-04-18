Yaylalardaki sel dereleri coşturdu, Akdeniz’i kahverengiye bürüdü

Mersin’in yaylarında etkili olan yağışlarla oluşan sel suları dereleri coşturarak Akdeniz’le buluştuğu bölgeyi de çamur rengine bürüdü.

Mersin’in yaylarında etkili olan yağışlarla oluşan sel suları dereleri coşturarak Akdeniz’le buluştuğu bölgeyi de çamur rengine bürüdü. Derelerden akan sel suları ile denizin buluşması ise dron ile görüntülendi.

Meteoroloji’nin uyardığı yağışlı hava Mersin’de dün öğleden sonra başlayarak sabaha kadar yer yer etkili oldu. Özellikle yağışlar Erdemli ve Silifke ilçelerinin yüksek rakımlarında daha etkili oldu. Erdemli’ye bağlı Güzeloluk, Elbeyli, Tozlu, Kızılen ve Güneyli mahalleleri ile Silifke’ye bağlı Çaltıbozkır ve Ovacık mahallelerinde dolu ile sağanağın ardından yer yer sel oluştu. Sel suları yaylalarda tarım arazilerine kısmen zarar verirken ciddi bir taşkın olmadan derelere döküldü. Erdemli’nin ortasından geçen Alata Deresi ve Limonlu Mahallesi’ndeki Limonlu Deresi’nin debisi yükseldi. Limonlu Deresi Bağışlı mevkiindeki işletmelerin olduğu bölgedeki ciddi bir taşkın olmaması zarar oluşmasını önledi. Derlerden akan çamurlu sular ise Akdeniz’le buluştuğu bölgeyi kahverengiye bürüdü. Derelerden akan çamurlu su ile denize döküldüğü bölge dron ile de havadan görüntülendi.

Limonlu Sulama Kooperatifi Başkanı Bünyamin Ergün, "Yaylalarımızda çok şiddetli dolu yağışı nedeniyle, arkasına da yağmur yağdı, ırmaklarımız taştı. Şu anda zararımız yoktur şükürler olsun" diye konuştu.

İşletme sahiplerinden Tevfik Maralı ise, "Yağışlardan dolayı, karların erimesiyle sel taşkınları oluyor. Allah’a şükürler olsun ki sadece içinden geçti. Baskın aniden geldi. Ben de müdahale yaptım ve fazla da bir taşkınımız yok, bir zayiatımız yok" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

