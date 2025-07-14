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Yaz mevsiminde bu vakalar hızla arttı: Gösteriş amacıyla 'balıklama ve yüksekten atlayışlar' yapmayın uyarısı! Hayati tehlike ve kalıcı felç riski var...

Yaz aylarında serinlemek için yapılan balıklama atlayışlar, keyifli bir anı felaketle sonuçlandırabilir. Özellikle sığ suya yapılan bilinçsiz atlayışların omurga kırıklarına ve kalıcı felçlere yol açabileceğini belirten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ağırman, bu tür vakaların yaz mevsiminde ciddi oranda arttığını vurguladı. Gençler arasında gösteriş amacıyla yapılan yüksekten atlayışların da büyük risk taşıdığına dikkat çekti.

Yaz mevsiminde bu vakalar hızla arttı: Gösteriş amacıyla 'balıklama ve yüksekten atlayışlar' yapmayın uyarısı! Hayati tehlike ve kalıcı felç riski var...

Serinlemek için deniz, göl veya havuzlara yapılan bilinçsiz "balıklama atlayışlar", sonu felce varabilen omurga kırıkları için en büyük risklerden birini oluşturuyor. Bu tehlikeye dikkat çeken Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ağırman da yaz aylarında bu tür vakalarda belirgin bir artış yaşandığını belirtti.

Yaz mevsiminde bu vakalar hızla arttı: Gösteriş amacıyla balıklama ve yüksekten atlayışlar yapmayın uyarısı! Hayati tehlike ve kalıcı felç riski var... 1

"FELCE NEDEN OLABİLİYOR"

Özellikle gençlerin gösteriş amacıyla yaptığı yüksekten balıklama atlamaların ciddi riskler taşıdığını vurgulayan Doç. Dr. Ağırman, "Yaz geldiğinde göl, deniz ve havuzlar serinlemek için tercih ediliyor ama bir anlık dikkatsizlikle hayat tamamen değişebiliyor. Zeminin ya da derinliğin bilinmediği ortamlarda balıklama atlamalar omurga kırıklarına, omurilik yaralanmalarına ve felce neden olabiliyor. Hatta soluk almayı sağlayan diyafram siniri de etkilenirse hayati tehlike dahi oluşabilir" dedi.

"BOYUN OMURLARINDA KIRIĞA VE OMURİLİK HASARINA YOL AÇABİLİR"

Bilinmeyen zeminlere balıklama atlamanın en büyük tehlikesinin kafanın sert zemine çarpması olduğunun altını çizen Doç. Dr. Ağırman, "Bu durum boyun omurlarında kırığa ve omurilik hasarına yol açabilir. Önlenebilir bir felç tablosuna dönüşmemesi için tedbir şart. Kalabalık gruplarda birbirlerine özenip yüksek yerlerden atlayanlar daha büyük risk altında. Saniyeler içinde alınan bir karar, hayatlarının geri kalanını tekerlekli sandalyede geçirmelerine neden olabilir. Bu yüzden mutlaka zemini ve derinliği bilmeden atlamamaları gerekiyor" diye konuştu.

Yaz mevsiminde bu vakalar hızla arttı: Gösteriş amacıyla balıklama ve yüksekten atlayışlar yapmayın uyarısı! Hayati tehlike ve kalıcı felç riski var... 2

TRAVMA ANINDA NELER YAPILMALIDIR?

Doç. Dr. Ağırman, olası bir travma anında yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: "Eğer böyle bir durum yaşanırsa öncelik hastayı güvenli bir şekilde sudan çıkarmak ve boyun bölgesini kesinlikle hareket ettirmemektir. Mümkünse boyun sabitlenmeli ve acil sağlık hizmetlerine başvurulmalıdır. Bilinçsiz müdahaleler felç tablosunu daha da ağırlaştırabilir."

Yaz mevsiminde bu vakalar hızla arttı: Gösteriş amacıyla balıklama ve yüksekten atlayışlar yapmayın uyarısı! Hayati tehlike ve kalıcı felç riski var... 3

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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felç kafa travması yüzmek dalış
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