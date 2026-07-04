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Yaz ortasında sağanak sürprizi: Tekirdağ’da yollar göle döndü

Yaz mevsiminin en sıcak günlerinden birinde aniden bastıran kuvvetli sağanak, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde cadde ve sokakları kısa sürede suyla kapladı.

Yaz ortasında sağanak sürprizi: Tekirdağ’da yollar göle döndü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde öğle saatlerinde hava bir anda karardı. Yaz sıcağının etkili olduğu kentte aniden başlayan şiddetli sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı yollar adeta göle döndü. Araç sürücüleri suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da yağmurdan korunabilmek için kapalı alanlara sığındı.

Yaz ortasında sağanak sürprizi: Tekirdağ’da yollar göle döndü 1

Yağışın etkisiyle kentin farklı noktalarında su birikintileri oluşurken, yağmurun ardından hayat kısa sürede normale dönmeye başladı. Yaz ortasında etkili olan sağanak, vatandaşlara şaşkınlık yaşattı.

Yaz ortasında sağanak sürprizi: Tekirdağ’da yollar göle döndü 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yağmur Tekirdağ
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