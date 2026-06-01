Yazar Ayten Öztürk'ü katletmişti! Cinayette kan donduran 'uranyum' detayı: "Bu kadın beni öldürecek..."

Kırklareli'nin Vize ilçesine bayram ziyareti için giden yazar Ayten Öztürk, 24 yaşındaki yeğeni Berker Sağlam tarafından bıçaklanarak katledilmişti. Cinayetle ilgili Sağlam'ın ifadesi ortaya çıktı. Kan donduran olayda Sağlam, işlediği cinayetten önce teyzesi Ayten Öztürk'ün kendisine şeker verdiğini ve bu şekerin içinde 'uranyum' olduğunu düşündüğünü ifade etti. Sağlam'ın psikolojik sorunları nedeniyle avukatlık ruhsatı alamadığı da öğrenildi.

Doğukan Akbayır

29 Mayıs günü yazar Ayten Öztürk, Kırklareli'ndeki ailesinin ziyaretinde yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Yaşanan elim olayın detayları katil zanlısı yeğenin ifadesiyle ortaya çıktı.

"İÇECEĞİME RADYOAKTİF MADDELER ATTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

24 yaşındaki katil zanlısı Berker Sağlam'ın ifadesi ortaya çıktı. Cinayet gününün sorulması üzerine Sağlam, ifadesine şöyle devam etti, "İçeceğime radyoaktif maddeler attığını düşünüyorum. Ben yukarıda odada oturuyordum. Kendisi bana su getirdi. Suyun yanında bir şeker vardı, uranyuma benzer bir rengi vardı. Aramızda muhabbet oldu; kendisi bana daha önce yapmış olduğu iyiliklerden bahsederek 'dilenci, karı gibisin' şeklinde laflar söyledi. Ben de bir hışımla dışarı çıktım. Daha önce üç tane ilaç içmiştim. İçimden bir ses 'Bu kadın beni öldürecek' diyordu."

PSİKOLOJİK SORUNLARI VARMIŞ

Kaçan yeğen, jandarmanın çalışmasıyla kısa sürede suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Sağlam, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 30 Mayıs'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sabah, cani yeğen Sağlam'ın ifadesine ulaştı. İfadesinde teyzesi ile arasındaki ilişkinin önceden iyi olduğunu belirten Sağlam, bir süredir teyzesinin kendisine karşı tavırlarının değiştiğini iddia etti. Stajyer avukat olduğunu ancak gereken psikolojik yeterlilik muayenelerinden geçemediğini söyleyen Sağlam, teyzesinin hastane ve doktorları arayarak süreci yönlendirdiğini ileri sürdü.

"TEYZEMİ BİR HINÇLA ÖLDÜRMEYE KARAR VERDİM"

Dört farklı psikolojik ilaç kullandığını ve bunları annesinin üzerinden aldığını belirten Sağlam ifadesini şu sözlerle tamamladı, "Teyzemi bir hınçla öldürmeye karar verdim. Sebebi, teyzemin benim yiyeceklerime yasaklı maddeler katmasıydı. Bir iki gün içinde öleceğime inanıyordum. Evden kaçarken yanıma bıçak almadım. Bıçağı arabanın üstüne koyduğumu hatırlamıyordum ama daha sonra arabanın üzerinde bulmuşlar. Olaydan sonra mutfağa girip su içtiğimi hatırlıyorum. Teyzeme kaç kez bıçak darbesi vurduğumu ise hatırlamıyorum."

"'BU KADIN BENİ ÖLDÜRECEK' SESLERİ KAFAMDA DÖNÜYORDU"

Evden çıkmasının ardından alkol içtiğini söyleyen Sağlam eve geri döndüğü kısım için "Bıçağı evin yukarısında, büyük bahçeli beyaz bir evde oturan komşudan aldım. Komşuyu tanımıyorum. İçimden bir ses 'Bu kadın seni bir iki gün içerisinde öldürecek' diyordu, bu sesler kafamın içinde devamlı dönüyordu. Bıçakla bahçeye girdim, hemen sonrasında ise köyün dışına doğru koştuğumu hatırlıyorum. Olay anını sadece bağırış olarak hatırlıyorum, başka bir şey hatırlamıyorum. Ani bir kararla teyzemi öldürdüm, daha öncesinde plan yapmadım."

