Yazıklar olsun! Türkiye Ferdi Zeyrek için tek yürek oldu, Yeni Akit haber müdürü elektrik paylaşımı yapıp dalga geçti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından Yeni Akit gazetesi haber müdürü Zekeriya Say'ın yaptığı çirkin paylaşım büyük tepki çekti.
Başkan Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ağır yaralandığına dair haberi "CHP'li başkan çarpıldı" şeklinde vererek tepki çeken Yeni Akit gazetesi, utanç dolu bir skandala daha imza attı. Haber müdürü Zekeriya Say, 'yeni profil fotoğrafım' sözleriyle paylaştığı görselde elektrik akımı şekillerinin yer alması büyük tepki çekti.
Kısa süre sonra paylaşımını silen Say, "Tamam kabul ediyorum.. Yapay zekanın hazırladığı resim zamansız. O yüzden sildim." şeklinde açıklama yaptı.
Tamam kabul ediyorum.. Yapay zekanın hazırladığı resim zamansız. O yüzden sildim.— Zekeriya Say (@Zekeriya_Say) June 10, 2025
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