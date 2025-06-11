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Yazıklar olsun! Türkiye Ferdi Zeyrek için tek yürek oldu, Yeni Akit haber müdürü elektrik paylaşımı yapıp dalga geçti

Evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'le ilgili Yeni Akit gazetesi haber müdürü Zekeriya Say'dan çirkin bir paylaşım geldi. Bütün Türkiye Ferdi Zeyrek için tek yürek olurken, Yeni Akit haber müdür Say, sosyal medya hesabından elektrik akımı görseli yer alan profil fotoğrafını paylaştı. Say, kısa süre sonra paylaşımı sildi.

Yazıklar olsun! Türkiye Ferdi Zeyrek için tek yürek oldu, Yeni Akit haber müdürü elektrik paylaşımı yapıp dalga geçti
Mustafa Fidan

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından Yeni Akit gazetesi haber müdürü Zekeriya Say'ın yaptığı çirkin paylaşım büyük tepki çekti.

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ELEKTRİK AKIMI İÇERİKLİ PROFİL FOTOĞRAFI PAYLAŞIMI!

Başkan Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ağır yaralandığına dair haberi "CHP'li başkan çarpıldı" şeklinde vererek tepki çeken Yeni Akit gazetesi, utanç dolu bir skandala daha imza attı. Haber müdürü Zekeriya Say, 'yeni profil fotoğrafım' sözleriyle paylaştığı görselde elektrik akımı şekillerinin yer alması büyük tepki çekti.
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ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ: "TAMAM KABUL EDİYORUM..."

Kısa süre sonra paylaşımını silen Say, "Tamam kabul ediyorum.. Yapay zekanın hazırladığı resim zamansız. O yüzden sildim." şeklinde açıklama yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Yeni Akit Gazetesi Ferdi Zeyrek
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