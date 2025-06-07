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Yeni Akit'in Ferdi Zeyrek paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! 'Çarpıldı' başlığıyla verdiler

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik çarpması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden çalıştırılırken; söz konusu haberi Yeni Akit gazetesinin “çarpıldı” başlığıyla vermesi, sosyal medyada gündem oldu.

Yeni Akit'in Ferdi Zeyrek paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! 'Çarpıldı' başlığıyla verdiler

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik çarpması sonucu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

KALP MASAJIYLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Zeyrek'in bilincinin kapalı olduğu ve kalp masajı yapılarak hastaneye getirildiği öğrenildi.

YENİ AKİT'İN BAŞLIĞI GÜNDEM OLDU

Manisalılar Zeyrek'e destek için hastane önünde toplanırken, Yeni Akit gazetesi'nin 'Ferdi Zeyrek' için attığı başlık sosyal medyada gündem oldu.

"ÇARPILDI" DİYE VERDİLER

Yeni Akit gazetesi, Zeyrek'in hastaneye kaldırılmasını “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek çarpıldı” başlığıyla verdi.

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'Çarpıldı' ifadesi tepki toplarken, söz konusu paylaşımın altına çok sayıda yorum geldiği görüldü.

İşte o haber;

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Akit Gazetesi Manisa Ferdi Zeyrek
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