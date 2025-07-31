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Yazın sessiz tehlikesi: Bronşit vakalarında ciddi artış! Klima ve ani ısı değişimlerine dikkat! Uzmanlar uyarıyor...

Sıcak havaların etkisini artırdığı yaz aylarında, bronşit vakalarında da dikkat çeken bir artış yaşanıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilek Tuncel, bronşitin yalnızca kış aylarında değil, yaz mevsiminde de sık görüldüğüne dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

Yazın sessiz tehlikesi: Bronşit vakalarında ciddi artış! Klima ve ani ısı değişimlerine dikkat! Uzmanlar uyarıyor...

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Dilek Tuncel, yaz mevsiminde artış gösteren bronşit vakalarına karşı uyarılarda bulunarak; klima kullanımı, ani ısı değişimleri ve yetersiz sıvı tüketiminin alt solunum yolu enfeksiyonlarını tetikleyebileceğini belirtti.

Yazın sessiz tehlikesi: Bronşit vakalarında ciddi artış! Klima ve ani ısı değişimlerine dikkat! Uzmanlar uyarıyor... 1

KLİMA, RÜZGAR VE ANİ SICAKLIK DEĞİŞİMLERİNE DİKKAT!

Sakarya'da faaliyet gösteren Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Uzman Doktor Dilek Tuncel, bronşitin yalnızca kış aylarında değil, yaz aylarında da görüldüğünü belirtti.

Yazın sessiz tehlikesi: Bronşit vakalarında ciddi artış! Klima ve ani ısı değişimlerine dikkat! Uzmanlar uyarıyor... 2

Doktor Tuncel, vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Halk arasında bronşit soğuk havalara özgü sanılır ancak yaz aylarında da klima, rüzgar ve ani sıcaklık değişimleri nedeniyle ciddi bronşit vakalarıyla karşılaşıyoruz" dedi.

Yazın sessiz tehlikesi: Bronşit vakalarında ciddi artış! Klima ve ani ısı değişimlerine dikkat! Uzmanlar uyarıyor... 3

"ERKEN TANI ÖNEMLİ"

Yaz bronşitinin başlıca belirtilerinin kuru öksürük, göğüste baskı hissi, nefes darlığı ve halsizlik olduğunu ifade eden doktor Tuncel, özellikle kronik akciğer rahatsızlığı olan bireylerin daha dikkatli olması gerektiğini söyleyerek, "İhmal edilen vakalar ciddi alt solunum yolu enfeksiyonlarına dönüşebilir ve hastaneye yatış gerektiren tablolar oluşabilir. Bu nedenle erken tanı büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Yazın sessiz tehlikesi: Bronşit vakalarında ciddi artış! Klima ve ani ısı değişimlerine dikkat! Uzmanlar uyarıyor... 4

"YAZ BRONŞİTİNE KARŞI KORUYUCU OLACAKTIR"

Yaşam alanlarında kullanılan klimaların bakımının düzenli yapılmasının önemine işaret eden uzman doktor Tuncel, "Temizlenmeyen filtreler, bakteri ve küf oluşumuna yol açarak solunum yollarını olumsuz etkileyebilir. Aynı zamanda ani sıcaklık değişimlerinden kaçınmak, bol sıvı tüketmek ve bağışıklığı güçlü tutmak yaz bronşitine karşı koruyucu olacaktır" ifadelerini kullandı.

Yazın sessiz tehlikesi: Bronşit vakalarında ciddi artış! Klima ve ani ısı değişimlerine dikkat! Uzmanlar uyarıyor... 5

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bronşit klima yaz ayları
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