HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yedek lastikten uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda hafif ticari bir araçtaki stepne içine gizlenmiş uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Yedek lastikten uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada bir hafif ticari aracı belirledi. Düzenlenen operasyonda araç ele geçirildi, 2 şüpheli de yakalandı. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada hafif ticari araçtaki stepne içine gizlenmiş 288,86 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yedek lastikten uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama 1

Yedek lastikten uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama 2

Yedek lastikten uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama 3

Yedek lastikten uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama 4

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
50 metre yükseklikteki vinç devrildi50 metre yükseklikteki vinç devrildi
Referandumun ayak sesleri! TBMM açılışındaki kareden sonra Ankara kulislerini kasıp kavuran sözler: AK Parti'nin son hazırlığı için tarih verdiReferandumun ayak sesleri! TBMM açılışındaki kareden sonra Ankara kulislerini kasıp kavuran sözler: AK Parti'nin son hazırlığı için tarih verdi

Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.