Yedek lastikten uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada bir hafif ticari aracı belirledi. Düzenlenen operasyonda araç ele geçirildi, 2 şüpheli de yakalandı. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada hafif ticari araçtaki stepne içine gizlenmiş 288,86 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır