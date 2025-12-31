HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yedigöller Milli Parkı yolu buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Bolu’da buzlanma nedeniyle Yedigöller Milli Parkı yolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı.Bolu’da günlerdir etkisini sürdüren yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte kent genelinde buzlanma etkisini gösterdi.

Yedigöller Milli Parkı yolu buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Bolu’da buzlanma nedeniyle Yedigöller Milli Parkı yolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
Bolu’da günlerdir etkisini sürdüren yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte kent genelinde buzlanma etkisini gösterdi. Özellikle gece saatlerinde düşen hava sıcaklıkları nedeniyle yollarda yer yer tehlikeli buzlanmalar meydana gelirken, sürücüler için risk oluşturan güzergahlarda tedbirler artırıldı.

Yedigöller Milli Parkı yolu buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatıldı 1

Kazaların önüne geçmek amacıyla Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce alınan kararla, kış aylarında yoğun ilgi gören Yedigöller Milli Parkı yolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, ulaşımın Zonguldak-Mengen kara yolu güzergahı üzerinden sağlanacağını bildirirken, sürücülere buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışıBolu Dağı’nda yoğun kar yağışı
Osmaniye'de 5 ilçede taşımalı eğitime ara verildiOsmaniye'de 5 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.