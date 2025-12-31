Yedigöller Milli Parkı yolu buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Bolu’da buzlanma nedeniyle Yedigöller Milli Parkı yolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Bolu’da günlerdir etkisini sürdüren yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte kent genelinde buzlanma etkisini gösterdi. Özellikle gece saatlerinde düşen hava sıcaklıkları nedeniyle yollarda yer yer tehlikeli buzlanmalar meydana gelirken, sürücüler için risk oluşturan güzergahlarda tedbirler artırıldı.

Kazaların önüne geçmek amacıyla Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce alınan kararla, kış aylarında yoğun ilgi gören Yedigöller Milli Parkı yolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, ulaşımın Zonguldak-Mengen kara yolu güzergahı üzerinden sağlanacağını bildirirken, sürücülere buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA