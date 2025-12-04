Yediler içtiler, sokakta çöplerini bıraktılar

Bolu’da Anıtpark’ta öğlen yemeklerini yiyen bir grubun, çöplerini olduğu gibi bırakması tepkiye neden oldu. Çöpleri fark eden belediye personeli tarafından çöpler bulunduğu yerden kaldırıldı.

Bolu’nun merkezinde bulunan Anıtpark Meydanı’ndaki Atatürk heykelinin önünde biriken yiyecek ve içecek çöpleri, kötü görüntülere yol açtı. Anıtpark’taki bu görüntülere vatandaşlar tepki gösterdi. Resmi törenlerin, etkinliklerin ve buluşmaların gerçekleştirildiği meydanda çöplerini gelişi güzel atan vatandaşların sorumsuz davranışları tepkiye neden oldu. Çöplerin belediye personeli tarafından fark edilmesinin ardından bulunduğu yerden kaldırıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA