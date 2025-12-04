HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yediler içtiler, sokakta çöplerini bıraktılar

Bolu’da Anıtpark’ta öğlen yemeklerini yiyen bir grubun, çöplerini olduğu gibi bırakması tepkiye neden oldu.

Yediler içtiler, sokakta çöplerini bıraktılar

Bolu’da Anıtpark’ta öğlen yemeklerini yiyen bir grubun, çöplerini olduğu gibi bırakması tepkiye neden oldu. Çöpleri fark eden belediye personeli tarafından çöpler bulunduğu yerden kaldırıldı.

Yediler içtiler, sokakta çöplerini bıraktılar 1

Bolu’nun merkezinde bulunan Anıtpark Meydanı’ndaki Atatürk heykelinin önünde biriken yiyecek ve içecek çöpleri, kötü görüntülere yol açtı. Anıtpark’taki bu görüntülere vatandaşlar tepki gösterdi. Resmi törenlerin, etkinliklerin ve buluşmaların gerçekleştirildiği meydanda çöplerini gelişi güzel atan vatandaşların sorumsuz davranışları tepkiye neden oldu. Çöplerin belediye personeli tarafından fark edilmesinin ardından bulunduğu yerden kaldırıldığı öğrenildi.

Yediler içtiler, sokakta çöplerini bıraktılar 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pencereden düşen avukata dakikalarca kalp masajı yapıldıPencereden düşen avukata dakikalarca kalp masajı yapıldı
Vali Aslan acil sağlık çalışanları ağırladıVali Aslan acil sağlık çalışanları ağırladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Hesaba itiraz edince darp edilen müşteri mekana kurşun yağdırdı

Hesaba itiraz edince darp edilen müşteri mekana kurşun yağdırdı

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.