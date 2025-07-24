Yeğenini tabancayla öldürdü

Olay, dün gece saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Ertuğrul Güner ile amcası Fevzi Güner arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine amca Güner, yeğenine tabancayla ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Ertuğrul Güner, ambulansla kaldırıldığı Bulancak Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası suç aleti silahla polis merkezine giderek teslim olan şüpheli Fevzi Güner, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır